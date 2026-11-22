(VTC News) -

Ngày 22/11, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cho biết ông Phạm Sáng, nhân viên Đội Cứu nạn, cứu hộ thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã tử vong do thương tích quá nặng.

Vào sáng hôm qua (21/11), một phụ nữ tắm biển tại khu vực đường Trần Phú, phường Nha Trang thì có dấu hiệu bị đuối nước. Đang ở gần đó và phát hiện sự việc, ông Nguyễn Duy An (SN 1968, trú phường Nha Trang) đã không ngần ngại lao xuống biển ứng cứu. Tuy nhiên, do thời tiết sóng to, gió lớn nên ông An cũng rơi vào tình trạng đuối nước, chới với giữa biển.

Những ngày qua có sóng to, gió lớn nên lực lượng chức năng đã cắm biển cấm bơi lội. Tuy nhiên nhiều người vẫn bất chấp cảnh báo xuống biển tắm.

Sau khi nhận được thông tin, các nhân viên Đội Cứu nạn, cứu hộ thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang nhanh tiếp cận ứng cứu, đưa được cả hai vào bờ. Tuy nhiên, ông Nguyễn Duy An đã không may đuối nước tử vong, còn người phụ nữ được đưa lên bờ an toàn.

Trong quá trình cứu người, thành viên đội cứu hộ là ông Phạm Sáng cũng bị nguy kịch và phải đưa đi cấp cứu. Tuy được các bác sĩ đã tận tình cứu chữa, nhưng đến sáng 22/11 ông Sáng đã tử vong do thương tích quá nặng.

Sáng 22/11, lãnh đạo phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm viếng, dâng hương và chia buồn cùng gia đình ông Nguyễn Duy An. Tại lễ tang, lãnh đạo phường Nha Trang đã gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự mất mát to lớn của gia đình ông Nguyễn Duy An. Lãnh đạo phường ghi nhận, đánh giá cao tinh thần dũng cảm, hành động nghĩa hiệp của ông Nguyễn Duy An khi không ngại hiểm nguy, lao xuống biển cứu người gặp nạn.

Lãnh đạo UBND phường Nha Trang thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Duy An, người dũng cảm xuống nước cứu người nhưng không may gặp nạn tử vong.

Đồng thời, ân cần thăm hỏi, động viên gia đình sớm vượt qua đau thương, tổ chức tang sự chu đáo cho người đã khuất và từng bước ổn định cuộc sống.

Những ngày qua, vùng biển Nha Trang xuất hiện gió mạnh, sóng lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Ban Quản lý vịnh Nha Trang đã triển khai cắm biển cảnh báo, cấm bơi lội trên toàn tuyến biển đường Trần Phú. Các lực lượng chức năng của phường thường xuyên tổ chức tuần tra, nhắc nhở và yêu cầu người dân, du khách chấp hành các khuyến cáo an toàn.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn trường hợp chủ quan, bất chấp cảnh báo để xuống biển tắm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đáng tiếc, không chỉ đối với bản thân mà còn gây nguy hiểm cho những người tham gia cứu hộ.