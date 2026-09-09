Sự cố không lưu làm sân bay Anh tê liệt: Nhiều chuyến bay Việt Nam bị ảnh hưởng

(VTC News) -

Cụ thể, chuyến bay VN51 từ TP.HCM đi London ngày 8/9 phải chuyển hướng, hạ cánh tại sân bay Frankfurt (Đức). Chuyến bay dự kiến tiếp tục hành trình đến London lúc 7h ngày 9/9.

Ở chiều ngược lại, chuyến VN50 từ London đi TP.HCM ngày 9/9 được lùi giờ khởi hành, dự kiến cất cánh lúc 9h40 giờ địa phương.

Vietnam Airlines cho biết kế hoạch khai thác có thể tiếp tục được điều chỉnh tùy tình hình thực tế.

Đối với chuyến VN51 chuyển hướng đến Frankfurt, hãng phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp đồ ăn, nước uống cho hành khách tại khu vực quá cảnh trong thời gian chờ nối chuyến.

Tại London, hành khách trên chuyến VN50 được thông báo về lịch khởi hành mới và các phương án hỗ trợ cần thiết.

Vietnam Airlines cho biết đang theo dõi sát tình hình tại Anh, phối hợp với nhà chức trách, sân bay và các đơn vị liên quan để cập nhật phương án khai thác, hỗ trợ hành khách và sớm đưa các chuyến bay trở lại lịch trình.

Hành khách có kế hoạch đến hoặc đi từ London trong thời gian này được khuyến nghị thường xuyên kiểm tra tình trạng chuyến bay trên website, ứng dụng di động Vietnam Airlines hoặc các kênh chăm sóc khách hàng chính thức của hãng.

Vietnam Airlines điều chỉnh lịch nhiều chuyến bay vì sự cố không lưu tại Anh. (Ảnh minh họa: VNA).

Theo thông báo của nhà chức trách Anh, hoạt động kiểm soát không lưu đang được khôi phục. Tuy nhiên, sân bay Heathrow vẫn hạn chế tiếp nhận các chuyến bay đến để có thêm thời gian xử lý lượng lớn chuyến bay bị ảnh hưởng.

Tình trạng gián đoạn nghiêm trọng tại các sân bay ở Anh, bao gồm Heathrow, một trong những cảng hàng không sầm uất nhất châu Âu, dự kiến tiếp diễn trong ngày 9/9.

Nguyên nhân do hệ thống kiểm soát không lưu gặp sự cố, ngừng hoạt động nhiều giờ liền, dẫn đến hàng loạt chuyến bay bị hoãn và hủy trên diện rộng.

Trước đó, bảng thông tin điện tử tại các sân bay khu vực London như Heathrow, Gatwick và Stansted đồng loạt hiển thị hàng chục chuyến bay bị hoãn hoặc hủy. Nhiều sân bay khác, bao gồm Manchester, cũng ghi nhận tình trạng gián đoạn tương tự.

Theo dữ liệu từ nền tảng theo dõi hàng không Flightradar24, sự cố đã khiến hơn 200 chuyến bay trên toàn nước Anh bị hủy.