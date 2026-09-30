Startup làm công nghệ chiến lược được tiếp cận hạ tầng dùng chung

(VTC News) -

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News tại họp báo thường kỳ do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ Hoàng Anh Tú cho biết, hành lang pháp lý cho công nghệ chiến lược đã cơ bản đầy đủ, trong đó không phân biệt doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ hay startup.

Theo ông Hoàng Anh Tú, hiện đã có nhiều sản phẩm công nghệ chiến lược được nghiên cứu và thương mại hóa. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định 260 hướng dẫn Luật Công nghệ cao, có hiệu lực từ ngày 30/6, cùng 5 thông tư hướng dẫn liên quan đến công nghệ chiến lược.

Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ Hoàng Anh Tú. (Ảnh: Phan Hoàng)

Trong đó, các Thông tư 42, 48 và 49 hướng dẫn nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược; Thông tư 40 quy định về xác nhận sản phẩm công nghệ chiến lược và Thông tư 38 về ươm tạo doanh nghiệp công nghệ chiến lược.

“Hành lang pháp lý cho công nghệ chiến lược là rất đầy đủ và trong đó không phân biệt doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ, không phân biệt startup với các tập đoàn lớn khi làm công nghệ chiến lược”, ông Hoàng Anh Tú nói.

Startup có thể đề xuất chủ trì nhiệm vụ

Về khả năng tiếp cận các chương trình phát triển công nghệ chiến lược, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ cho biết các doanh nghiệp khởi nghiệp có thể đề xuất tham gia với vai trò tổ chức chủ trì các nhiệm vụ công nghệ chiến lược theo quy định.

Ông dẫn ví dụ Công ty RT Robotics, một doanh nghiệp khởi nghiệp hoạt động trong lĩnh vực drone. Doanh nghiệp này được giới thiệu là đang hoạt động trong một nhà xưởng quy mô nhỏ tại TP.HCM nhưng sản phẩm đã được đưa ra thị trường Mỹ và tiếp cận các khách hàng trong lĩnh vực quốc phòng.

Các doanh nghiệp như Robotics cũng đang đăng ký tham gia các nhiệm vụ công nghệ chiến lược. Điều này cho thấy cơ chế hiện hành không giới hạn cơ hội tham gia ở nhóm doanh nghiệp quy mô lớn.

Có thể dùng chung hạ tầng tính toán cho AI

Liên quan đến các mô hình AI, ông Hoàng Anh Tú cho biết Bộ Khoa học và Công nghệ đã trình Thủ tướng về đề án phòng thí nghiệm và các trung tâm nghiên cứu theo Quyết định 1493/QĐ-TTg.

Theo định hướng được nêu tại họp báo, các trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm sẽ có những mô hình liên quan đến AI, với trọng tâm là chia sẻ và sử dụng chung. Khi các cơ sở này được thành lập, startup và doanh nghiệp nghiên cứu mô hình AI có thể sử dụng các hoạt động dùng chung, đặc biệt là hạ tầng tính toán.

Về sandbox, ông Hoàng Anh Tú cho rằng điều quan trọng trước hết là xác định rõ nhiệm vụ cần thử nghiệm, chẳng hạn sandbox dành cho mô hình AI trong lĩnh vực hoặc ngành nghề cụ thể nào. Khi xác định được phạm vi, các quy định hiện hành về thử nghiệm có kiểm soát có thể được vận dụng.

Ngoài lĩnh vực công nghiệp công nghệ số, các hoạt động sandbox trong những lĩnh vực khác cũng đã được quy định tại các Điều 21 đến 24 của Luật Khoa học và Công nghệ, tạo hành lang cho hoạt động thử nghiệm có kiểm soát.