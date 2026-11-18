(VTC News) -

Rạng sáng 18/11 (giờ Việt Nam), đội tuyển Bồ Đào Nha đánh bại Xứ Wales với tỷ số 3-2 trên sân Cardiff City ở UEFA Nations League. Carlos Forbs trở thành người hùng khi ghi bàn quyết định trong hiệp hai, giúp đội khách giành chiến thắng đầu tiên kể từ khi Cristiano Ronaldo chia tay đội tuyển quốc gia.

Trước trận đấu, chiếc áo số 7 của Bồ Đào Nha nhận được nhiều sự chú ý. Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha thiết kế một đường gạch ngang qua số áo nhằm tôn vinh di sản của Ronaldo. Forbs, cầu thủ được trao chiếc áo này, đã tạo dấu ấn sau khi vào sân từ ghế dự bị.

Chiến thắng trước Xứ Wales giúp Bồ Đào Nha phần nào giải tỏa áp lực sau thất bại 1-4 trước Đan Mạch cách đây ít ngày. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Jorge Jesus tiếp tục bộc lộ những vấn đề trong khâu phòng ngự.

Carlos Forbs ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Bồ Đào Nha. (Ảnh: Reuters)

Bồ Đào Nha nhập cuộc chủ động và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 11. Bruno Fernandes thực hiện cú dứt điểm chính xác từ ngoài vòng cấm sau pha kiến tạo của Joao Neves. Dù vậy, lợi thế của đội khách chỉ kéo dài hai phút.

Xứ Wales nhanh chóng đáp trả khi David Brooks nhận đường chuyền của Rubin Colwill rồi dứt điểm chéo góc, quân bình tỷ số 1-1. Đến phút 40, Brooks tiếp tục ghi dấu ấn với pha chọc khe để Sorba Thomas thoát xuống, xử lý khéo léo và đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1.

Tuy nhiên, Bồ Đào Nha chỉ mất ba phút để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Francisco Trincao thực hiện đường tạt bóng thuận lợi để Pedro Neto đệm bóng cận thành, gỡ hòa 2-2 trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Những thay đổi của HLV Jorge Jesus mang lại hiệu quả ở phút 70. Từ đường chuyền dài của Bruno Fernandes, trung vệ Ben Cabango đánh đầu phá bóng không thành công, tạo điều kiện để Carlos Forbs đoạt bóng bên cánh phải. Tiền đạo trẻ đi bóng vào trung lộ trước khi tung cú cứa lòng chân trái hiểm hóc, nâng tỷ số lên 3-2 cho Bồ Đào Nha.

Chỉ ít phút sau, đội khách rơi vào thế bất lợi khi Pedro Neto nhận hai thẻ vàng liên tiếp và buộc phải rời sân. Tận dụng ưu thế hơn người, Xứ Wales gia tăng sức ép trong khoảng thời gian còn lại. Harry Wilson, Ben Davies và Connor Roberts lần lượt có cơ hội dứt điểm nhưng không thể đánh bại thủ môn Diogo Costa. Bồ Đào Nha bảo vệ thành công cách biệt một bàn để giành chiến thắng chung cuộc, qua đó bảo toàn ngôi đầu bảng D và tiến vào tứ kết Nations League.