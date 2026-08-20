Siêu mẫu Thanh Hằng: Xúc động khó tả khi được 'Trở về thời khắc thiêng liêng'

(VTC News) -

Nhà sản xuất, diễn viên, siêu mẫu Thanh Hằng là một trong số những nghệ sĩ xuất hiện tại chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng tại Dinh Độc Lập khai mạc vào sáng 19/8.

Với vai trò khách mời đặc biệt, cô cùng các đại biểu là những người đầu tiên lên trải nghiệm “xuyên không” trở về thời khắc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Quảng trường Ba Đình năm 1945.

Thanh Hằng là khách mời đặc biệt tại khai mạc chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng”.

Chia sẻ sau khi trải nghiệm, nữ siêu mẫu bày tỏ sự xúc động khi được trở lại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 bằng công nghệ thực tế ảo. Với cô, không có sự tự hào nào bằng việc được xuất hiện trực tiếp, cảm nhận giây phút đất nước độc lập. Thanh Hằng thừa nhận khoảnh khắc đó khiến cô xúc động khó tả.

“Một không gian lịch sử được tái hiện sống động, tôi cảm nhận được mình như được đứng giữa hàng vạn đồng bào, cùng ngước nhìn lên lễ đài và lắng nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. Khoảnh khắc lịch sử ấy, dù đã đi qua hơn 80 năm, vẫn khiến bản thân xúc động, tự hào”, cô nói.

Nữ siêu mẫu hào hứng khi sử dụng kính VR để “xuyên không”.

Là nghệ sĩ, Thanh Hằng hạnh phúc khi cảm nhận được thế hệ trẻ ngày nay rất yêu nước. Siêu mẫu bày tỏ sự biết ơn tới những người đi trước khi đem lại sự bình yên, tự do như hiện tại.

“Thế hệ cha ông chính là tấm gương mà không chỉ tôi mà các thế hệ sau này có thêm động lực phát triển, cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Công nghệ hiện nay không chỉ thể hiện sự tiến bộ mà còn cho thấy sự duy trì. Kí ức giờ đây không còn chỉ nằm trên sách vở mà đã được phát triển để mọi người có thể trải nghiệm. Điều này giúp cho lịch sử sẽ càng thấm sâu, kéo dài rất bền lâu”, nữ nghệ sĩ bày tỏ.

Thanh Hằng là một trong 6 khách mời đặc biệt cùng thực hiện nghi thức bấm nút khai mạc chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng”.

Trở về thời khắc thiêng liêng sử dụng công nghệ thực tế ảo để tái hiện không gian Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, đưa người trải nghiệm trở lại thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Sau khi được tổ chức tại Hà Nội, Quảng Ninh và Nghệ An, chương trình đến TP.HCM và được tổ chức tại Dinh Độc Lập từ 19-21/8.

Ngay trong buổi sáng khai mạc, khoảng 1.000 lượt khách đã đăng ký trải nghiệm. Ban Tổ chức bố trí từng lượt 20 người, mỗi lượt trải nghiệm kéo dài khoảng 5 phút và có nhân viên kỹ thuật trực tiếp hỗ trợ sử dụng kính VR.

Chương trình mở cửa từ 8h đến 18h trong ba ngày 19-21/8, phục vụ miễn phí người dân và du khách. Người tham gia đăng ký trực tiếp với Ban Tổ chức tại cổng chính Dinh Độc Lập, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, TP.HCM.