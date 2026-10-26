Second-home Vịnh Mây: Ngôi nhà nghỉ dưỡng cho nhiều thế hệ cùng an tâm trở về

(VTC News) -

Tại Vịnh Mây, Vinhomes Hải Vân Bay (Đà Nẵng), đa dạng vị trí phù hợp với nhu cầu khác biệt cùng hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe, thư giãn và giao lưu giúp gia đình chủ động hơn trong việc tổ chức kỳ nghỉ, hướng tới gắn bó lâu dài.

Một kỳ nghỉ, nhiều nhịp sống

Trong một chuyến nghỉ dưỡng của gia đình, có người chỉ thu xếp được cuối tuần, có người muốn nán lại thêm vài ngày. Khi con cháu trở về với công việc, ông bà có thể vẫn muốn thong thả uống trà, đi dạo, tận hưởng khoảng thời gian không bị chia nhỏ bởi lịch hẹn. Ngôi nhà thứ hai lúc ấy bắt đầu được nhìn bằng một thước đo khác, đó là sự thoải mái của người ở lại.

Tại Vịnh Mây, thuộc Vinhomes Hải Vân Bay, Đà Nẵng, địa hình sườn đồi hướng vịnh mở ra nhiều lựa chọn về không gian nghỉ dưỡng.

Các lớp nhà tại Vịnh Mây mở ra nhiều lựa chọn về vị trí và cách tiếp cận cảnh quan.

Với gia đình thích các hoạt động chung, vị trí gần hệ tiện ích có thể được ưu tiên. Nếu ông bà thường ở lại dài ngày, lối vào nhà, vị trí phòng ngủ, số lần lên xuống cầu thang và quãng đường đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe lại cần được xem xét kỹ hơn. Những chi tiết tưởng nhỏ này có thể quyết định mức độ thuận tiện, dễ chịu trong suốt kỳ nghỉ.

Vịnh Mây có hai bộ sưu tập đáp ứng những nhu cầu khác nhau. Bayfront Collection gồm nhà phố và dinh thự đơn lập ở dải cao độ thấp hơn, gần hệ tiện ích ven bờ. Hilltop Collection gồm dinh thự đơn lập trên cao, dành nhiều ưu tiên cho khoảng riêng. Sự khác biệt giúp người mua xác định lựa chọn phù hợp với nếp sống của gia đình trước khi so sánh mặt bằng từng căn.

An tâm trọn vẹn khi mọi nhu cầu thường ngày đều được đáp ứng tại chỗ

Một kỳ nghỉ dài ngày cần nhiều hơn cảnh đẹp. Người lớn tuổi vẫn có nhu cầu theo dõi sức khỏe, người trẻ muốn duy trì lịch luyện tập, còn các thành viên cần những bữa ăn hợp khẩu vị. Khi các nhu cầu ấy được đáp ứng gần nơi ở, gia đình có thêm cơ sở để kéo dài thời gian nghỉ.

Ngay tại Vịnh Mây, Hải Vân Wellness Hub quy mô 1,6ha được quy hoạch với phòng khám Vinmec, spa trị liệu chuyên sâu, fitness club, nhà hàng thực dưỡng, ẩm thực Địa Trung Hải, hair salon, café và cửa hàng lưu niệm. Danh mục này tạo nên nhiều lựa chọn trong cùng một tổ hợp, từ vận động, thư giãn đến chăm sóc cá nhân.

Phòng khám Vinmec tích hợp trong Hải Vân Wellness Hub, bổ sung lựa chọn chăm sóc sức khỏe ngay tại nơi nghỉ dưỡng.

Trong đó, Phòng khám Vinmec 400m² hoạt động theo mô hình vệ tinh của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng. Với các dịch vụ chăm sóc ban đầu, kiểm tra định kỳ và kết nối chuyển tuyến theo hồ sơ dịch vụ, đây là điểm tựa giúp gia đình an tâm khi lên kế hoạch ở lâu tại Vịnh Mây.

Hải Vân Wellness Hub dự kiến hoàn thành tháng 3/2028. Gia đình có thể đặt mốc này cạnh kế hoạch bàn giao, hoàn thiện và chuyển đến nghỉ dưỡng. Việc sắp xếp từ sớm giúp căn nhà được chuẩn bị cho đúng người sử dụng, từ phòng nghỉ đến những vật dụng quen thuộc.

Hải Vân Wellness Hub 1,6ha dự kiến hoàn thành tháng 3/2028, với các nhóm dịch vụ vận động, thư giãn và chăm sóc cá nhân.

Ngoài chăm sóc sức khỏe, thời gian giao lưu cũng góp phần làm nên một kỳ nghỉ trọn vẹn. Oceania Clubhouse 6.500m² được quy hoạch cho ẩm thực, gặp gỡ và giải trí hướng biển; Palm Garden 1,5ha dành cho vui chơi, vận động, BBQ và thư giãn gia đình. Các thành viên có thể lựa chọn hoạt động riêng rồi cùng trở về bên bàn ăn.

Đối với người thường xuyên ở lại dài ngày, điều đáng giá là quyền chủ động ấy. Buổi sáng có thể dành cho vận động; buổi chiều gặp bạn tại café; cuối tuần đón con cháu. Ngôi nhà giữ vai trò trung tâm của đời sống gia đình, còn tiện ích mở rộng trải nghiệm ra ngoài khuôn viên.

Với người mua second-home, giá trị sở hữu lâu dài được bồi đắp từ những lần trở lại như vậy. Hôm nay là nơi ông bà nghỉ dưỡng, ngày mai là kỳ nghỉ hè của các cháu, rồi những dịp cả nhà sum họp. Chọn được ngôi nhà phù hợp với người lưu trú lâu nhất cũng là cách để mỗi thế hệ đều có lý do mong chờ ngày trở về.