(VTC News) -

Ngày 21/10, tại Trung tâm Hội nghị White Palace, Phạm Văn Đồng, TP.HCM, dự án Qtopia Phước Hải chính thức được kick-off với sự tham gia của chủ đầu tư, các đơn vị phân phối và đội ngũ kinh doanh. Tại sự kiện, Vietnam Land được giới thiệu là đơn vị phân phối chiến lược F1, đồng hành đưa dự án đến gần hơn với khách hàng và nhà đầu tư.

Sự kiện đánh dấu bước khởi động quan trọng trong giai đoạn Qtopia Phước Hải tăng tốc ra thị trường, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm nghỉ dưỡng của Vietnam Land tại khu vực ven biển phía Nam.

Vietnam Land chính thức phân phối F1 dự án Qtopia Phước Hải.

Qtopia Phước Hải - tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí ven biển

Qtopia Phước Hải tọa lạc trên mặt tiền đường ven biển Võ Thị Sáu, Phước Hải. Tuyến đường kết nối các điểm đến Vũng Tàu - Long Hải - Phước Hải - Hồ Tràm - Bình Châu, thuận tiện tiếp cận các khu du lịch, nghỉ dưỡng ven biển.

Dự án rộng khoảng 7,3 ha, phát triển theo mô hình tổ hợp gồm lưu trú, nghỉ dưỡng, thương mại, dịch vụ và giải trí. Các sản phẩm dự kiến gồm căn hộ du lịch, khách sạn, shophouse và biệt thự nghỉ dưỡng, kết hợp tiện ích nội khu và không gian vui chơi, giải trí.

Phối cảnh Qtopia Phước Hải - tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí trên trục ven biển Võ Thị Sáu.

Bên cạnh lợi thế vị trí, Qtopia phát triển hệ sinh thái trải nghiệm 24/7, hướng tới kéo dài thời gian lưu trú của du khách từ ngày đến đêm. Các chức năng nghỉ dưỡng, ẩm thực, mua sắm, vui chơi và giải trí được kỳ vọng tạo nên chuỗi trải nghiệm liền mạch trong cùng một quần thể.

Vị trí ven biển giúp dự án tiếp cận cảnh quan đặc trưng của Phước Hải, đồng thời được kỳ vọng hưởng lợi từ đầu tư hạ tầng giao thông liên vùng. Khi các tuyến kết nối giữa TP.HCM và khu vực ven biển hoàn thiện, khả năng tiếp cận được cải thiện, tạo điều kiện cho nhu cầu du lịch ngắn ngày và nghỉ dưỡng cuối tuần.

Với quy mô 7,3 ha, vị trí trên trục ven biển và định hướng tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng, Qtopia được kỳ vọng bổ sung sản phẩm mới cho thị trường bất động sản du lịch Phước Hải.

Đáng chú ý, căn hộ biển Qtopia Phước Hải có giá dự kiến từ 1,19 tỷ đồng, cùng chính sách thanh toán ban đầu chỉ 10% giá trị sản phẩm. Phương án này giúp giảm áp lực vốn ban đầu, tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận bất động sản nghỉ dưỡng ven biển.

Vietnam Land - cầu nối đưa Qtopia đến gần hơn khách hàng

Trong bối cảnh khách hàng ngày càng chú trọng đến vị trí, quy hoạch, chất lượng sản phẩm, khả năng khai thác và tính minh bạch của thông tin, vai trò của đơn vị phân phối chuyên nghiệp trở thành một phần quan trọng trong quá trình đưa dự án ra thị trường.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, Vietnam Land đã xây dựng hệ thống kinh doanh, đội ngũ tư vấn và mạng lưới khách hàng tại nhiều thị trường. Việc trở thành đơn vị phân phối F1 Qtopia Phước Hải tiếp tục thể hiện định hướng của doanh nghiệp trong việc lựa chọn và đồng hành cùng những dự án có vị trí chiến lược, quy hoạch rõ ràng và dư địa phát triển dài hạn.

Đội ngũ thực chiến Vietnam Land nhiệt huyết, am hiểu thị trường

Không chỉ đảm nhiệm vai trò phân phối, Vietnam Land hướng tới cung cấp giải pháp tư vấn phù hợp với từng nhu cầu khách hàng. Với nhóm khách hàng quan tâm đến nhu cầu sở hữu và nghỉ dưỡng, đội ngũ tập trung phân tích vị trí, không gian, tiện ích, khả năng kết nối và giá trị sử dụng. Với nhóm nhà đầu tư, trọng tâm tư vấn là khả năng khai thác, triển vọng thị trường và dư địa gia tăng giá trị trong dài hạn.

Vietnam Land đồng thời xây dựng lực lượng kinh doanh chuyên trách cho Qtopia, cập nhật thông tin dự án, sản phẩm và chính sách bán hàng nhằm bảo đảm quá trình tư vấn có tính thống nhất và minh bạch.

Thông qua việc đồng hành cùng chủ đầu tư Phát Đạt, Vietnam Land kỳ vọng phát huy thế mạnh về năng lực phân phối và mạng lưới khách hàng để gia tăng độ phủ của dự án, đưa Qtopia tiếp cận rộng hơn tới khách hàng và nhà đầu tư. Đồng thời, sự hợp tác này cũng tiếp tục củng cố vị thế của Vietnam Land trong vai trò đối tác phân phối các dự án bất động sản nghỉ dưỡng có quy mô và định hướng phát triển rõ ràng.