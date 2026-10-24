Ocean City: Tài sản giàu sức hút nhờ nhiều dòng nhu cầu cùng hội tụ

(VTC News) -

Khi tài sản có công năng rõ ràng, phục vụ đúng nhu cầu và tạo được dòng tiền thực tế, chủ sở hữu có thêm cơ sở khai thác, đồng thời gia tăng sức hấp dẫn khi chuyển nhượng.

Cộng đồng cư dân tạo nền tảng dòng tiền cho thuê và thương mại

Tại phía Đông Thủ đô, Ocean City sở hữu lợi thế “không đối thủ” của một đại đô thị đã vận hành ổn định, với cộng đồng cư dân đông đảo cùng hệ tiện ích và các điểm đến thương mại, giải trí sôi động. Nếu cư dân tạo ra nhu cầu lặp lại mỗi ngày, dòng khách tham quan bổ sung nhu cầu trải nghiệm, ăn uống, vui chơi và lưu trú. Hai nguồn cầu này bổ trợ cho nhau, mở rộng khả năng khai thác bất động sản theo nhiều mô hình khác nhau.

Đến giữa năm 2026, Ocean City đã đón gần 150.000 cư dân về sinh sống. Quy mô cộng đồng tạo ra nhu cầu thường xuyên về nhà ở, giáo dục, y tế, mua sắm và dịch vụ, đồng thời mở rộng tệp khách hàng tiềm năng cho thị trường cho thuê.

Căn hộ có thể hướng đến người độc thân, gia đình trẻ hoặc chuyên gia làm việc theo nhiệm kỳ; biệt thự phù hợp hơn với nhóm khách cần không gian riêng tư, gia đình đông thành viên hoặc nhu cầu lưu trú dài ngày. Khi sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu về vị trí, nội thất, tiện ích và giá thuê, khả năng khai thác có cơ sở rõ ràng hơn.

Nhu cầu cư trú và thuê dài hạn tạo cơ sở để chủ sở hữu khai thác bất động sản theo những yêu cầu cụ thể của người sử dụng.

Bên cạnh nhu cầu ở ổn định, hệ sinh thái điểm đến như VinWonders Wave Park, VinWonders Water Park, Grand World… tạo thêm lý do để du khách đến vui chơi, ăn uống và tham gia các hoạt động giải trí. Dòng khách lên đến hàng chục nghìn lượt mỗi ngày mở rộng thị trường tiềm năng cho các mô hình lưu trú, đặc biệt khi khách có nhu cầu kéo dài thời gian trải nghiệm tại đại đô thị.

Quy mô cư dân và lượng khách lớn sẽ thực sự chuyển hóa thành dòng tiền khi chủ sở hữu chọn đúng công năng và tổ chức khai thác hiệu quả. Xác định từ đầu mục tiêu an cư, cho thuê dài hạn hay lưu trú ngắn ngày giúp người mua chủ động tính toán chi phí hoàn thiện, mức giá và thời gian thu hồi vốn.

Các điểm đến giải trí và dịch vụ lưu trú tại Ocean City bổ sung nhu cầu từ khách trải nghiệm bên cạnh cộng đồng cư dân thường trú.

Có khách hàng thực, bất động sản thương mại thêm lợi thế khai thác

Với bất động sản thương mại, cộng đồng cư dân là nguồn khách có khả năng quay lại thường xuyên. Nhu cầu ăn sáng, mua thực phẩm, sử dụng dịch vụ gia đình hay gặp gỡ tại quán cà phê diễn ra trong nhịp sống hằng ngày, không phụ thuộc vào thời tiết hay mùa vụ.

Trong khi đó, khách tham quan, nghỉ dưỡng dịp cuối tuần và khách sự kiện tăng mạnh vào các dịp lễ hội, concert giúp bổ sung sức mua, tạo ra những điểm bùng nổ doanh thu cho các mô hình kinh doanh. Thực tế, Ocean City từng ghi nhận nhiều lần đại thắng dòng khách như thế, như chuỗi sự kiện “Anh trai vượt ngàn chông gai” với kỷ lục 220.000 lượt khách, Đại nhạc hội countdown The Greatest Show 160.000 khách, Lễ hội âm nhạc New You - New World 100.000 người tham dự…

Vincom Mega Mall Ocean City khai trương năm 2025, bổ sung điểm đến mua sắm, ẩm thực và giải trí trong đại đô thị. Sức hút của điểm đến càng gia tăng khi tích hợp dịch vụ spa, xông hơi chuẩn Hàn Aquafield và nhà hát Vinpearl Theatre với “bom tấn” thực cảnh “Đất nước Thiên Hùng Ca”.

Với các tuyến phố kinh doanh xung quanh, sự hiện diện của trung tâm thương mại mở thêm cơ hội tiếp cận khách hàng, đồng thời đặt ra yêu cầu về ngành hàng, chất lượng phục vụ và khả năng cạnh tranh.

Hoạt động thương mại và hiệu quả khai thác thực tế giúp người mua có thêm căn cứ đánh giá sức hấp dẫn của từng bất động sản Ocean City.

Khi bất động sản đã có hoạt động cho thuê hoặc kinh doanh, người mua sau có thêm dữ liệu để đánh giá. Hợp đồng thuê, lịch sử thu tiền, chi phí vận hành giúp phản ánh hiệu quả khai thác rõ hơn những lời giới thiệu về tiềm năng.

Với Ocean City, điểm đáng chú ý là nhiều dòng nhu cầu cùng hiện diện trong một đô thị đã vận hành. Cư dân cần nơi an cư, chuyên gia tìm nhà thuê, du khách tìm trải nghiệm, còn người kinh doanh cần tiếp cận khách hàng. Khi quy mô cộng đồng tiếp tục tăng, nhu cầu nhà ở, thương mại và dịch vụ có thêm cơ sở mở rộng.

Thanh khoản vì thế không chỉ phụ thuộc vào giao dịch đầu tư, mà còn được nâng đỡ bởi nhu cầu sử dụng và dòng tiền khai thác thực tế. Với người mua, lựa chọn đúng vị trí, công năng và mức giá sẽ giúp tận dụng tốt hơn sức cầu của đại đô thị, tạo thêm phương án sử dụng tài sản và củng cố sức hấp dẫn khi chuyển nhượng.