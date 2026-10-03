Sẽ cắt giảm thủ tục để nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán

(VTC News) -

Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đưa ra tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 sáng 3/10 khi chia sẻ về các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam sau khi được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp. Ông nhận định, việc thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp vừa qua là bước tiến được các tổ chức quốc tế, tài chính quốc tế công nhận.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trả lời câu hỏi của báo chí tại họp báo. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, tuy việc nâng hạng có tác động cả trong ngắn hạn và dài hạn, vấn đề quan trọng là tận dụng hiệu quả cơ hội này, qua đó tạo điều kiện huy động vốn cho nền kinh tế, doanh nghiệp và người dân, phục vụ các mục tiêu phát triển trung và dài hạn.

Để tiếp tục đưa thị trường chứng khoán Việt Nam hướng tới thứ bậc cao hơn, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho rằng tạo ra nguồn cung rồi thì cũng cần tạo ra nhu cầu đầu tư trên thị trường. Một trong các giải pháp là phát triển hệ thống các nhà đầu tư tổ chức trên thị trường, tăng cơ cấu nhà đầu tư tổ chức trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

“Đây là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng để tạo ra sự phát triển bền vững của thị trường. Bộ Tài chính đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, các bộ, ngành khác xem xét rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài có thể tiếp cận thị trường chứng khoán Việt Nam”, ông Nguyễn Đức Chi nói.

Đối với nhà đầu tư trong nước, Bộ Tài chính đang xây dựng đề án phổ cập, đào tạo nhằm nâng cao trình độ, năng lực của nhà đầu tư, hướng tới giúp nhà đầu tư cá nhân có điều kiện tiếp cận kiến thức tốt hơn khi tham gia thị trường chứng khoán.

Về hoàn thiện thể chế, Thứ trưởng cho biết Bộ Tài chính sẽ trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngay trong kỳ họp tháng 10.

Việc sửa luật nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng, đồng thời phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Các quy định có kiểm soát cũng sẽ được xem xét nhằm tạo điều kiện để thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo xu hướng thế giới.

Cùng với đó, Bộ Tài chính tiếp tục trình Quốc hội các nội dung cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi hơn cho các chủ thể tham gia thị trường.

Đối với nguồn cung vốn và hàng hóa trên thị trường, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ các quy định liên quan đến IPO doanh nghiệp gắn với niêm yết, qua đó tạo thuận lợi để doanh nghiệp đưa cổ phiếu lên thị trường chứng khoán.

Bộ Tài chính cũng triển khai các giải pháp khuyến khích doanh nghiệp quy mô lớn, quản trị tốt và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài niêm yết trên thị trường chứng khoán. Bộ cũng đã trình Quốc hội sửa Luật Đầu tư để làm rõ và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua việc xác định tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp.

Với thị trường trái phiếu, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ các giải pháp liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp, gồm cả phát hành ra công chúng và phát hành riêng lẻ; đồng thời đa dạng hóa các sản phẩm trái phiếu, chứng khoán phái sinh. Trong đó, trái phiếu xanh sẽ được ưu tiên, khuyến khích phát hành.

Nhóm giải pháp khác được Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhắc tiếp tục hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát thị trường.

Mục tiêu là bảo đảm thị trường chứng khoán Việt Nam đáp ứng yêu cầu minh bạch, các vi phạm được ngăn chặn, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm, qua đó bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia thị trường.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết với 4 nhóm giải pháp trên, Bộ Tài chính sẽ kiên trì thực hiện các mục tiêu trong Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030.

Mục tiêu là tiếp tục phát triển thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

“Bộ Tài chính kiên trì tất cả các mục tiêu trong chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đã được Thủ tướng thông qua, để tiếp tục phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới, đáp ứng đúng yêu cầu là một kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế, phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn tới”, Thứ trưởng nói thêm.