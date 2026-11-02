Sau nhiều lần 'trễ hẹn', nút giao hiện đại bậc nhất TP.HCM hiện thi công ra sao?

Dự án nút giao An Phú, công trình giao thông 3 tầng được đánh giá có quy mô lớn và hiện đại bậc nhất TP.HCM, khởi công cuối năm 2022 với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng.

Công trình có vai trò kết nối các trục giao thông huyết mạch gồm cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ, đường Lương Định Của, Nguyễn Thị Định và Đồng Văn Cống.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày đầu tháng 11, sau nhiều lần điều chỉnh tiến độ, công trường dự án vẫn còn nhiều hạng mục dang dở. Một số nhánh cầu chưa thể hoàn thành theo kế hoạch, trong đó có những hạng mục chịu ảnh hưởng bởi công tác giải phóng mặt bằng.

Hiện các đơn vị thi công đang tập trung triển khai nhánh cầu N1.1 thuộc hạng mục cầu chữ Y. Trong khi đó, nhánh N1.2 theo hướng từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây về đường Lương Định Của vẫn đang chờ mặt bằng tại khu vực đường Lương Định Của, thuộc dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường này.

Trước đó, một số hạng mục quan trọng của nút giao đã lần lượt được đưa vào khai thác. Cụ thể, nhánh cầu vượt N2 kết nối từ đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây rẽ trái xuống đại lộ Mai Chí Thọ, được thông xe tối 31/12/2025.

Tiếp đó, hầm chui HC1-02 được đưa vào khai thác sáng 2/2/2026. Ngày 1/5/2026, nhánh cầu vượt N3 kết nối trực tiếp từ đại lộ Mai Chí Thọ sang đường Đồng Văn Cống, hướng về cảng Cát Lái, tiếp tục được thông xe.

Đến ngày 21/8/2026, nhánh cầu N4 và nhánh cầu trái Giồng Ông Tố cũng được đưa vào khai thác, mở thêm hướng lưu thông giữa đại lộ Mai Chí Thọ và đường Đồng Văn Cống.

Theo kế hoạch trước đó của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông), nhánh cầu N1.1 dự kiến thông xe trong tháng 10/2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 2/11 cho thấy hạng mục này vẫn chưa gác dầm cầu qua đường Mai Chí Thọ và tuyến đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Đối với nhánh cầu N1.2, phần công trình nằm trong phạm vi nút giao vẫn đang được triển khai. Thời điểm dự kiến thông xe là ngày 30/4/2027, phụ thuộc vào tiến độ bàn giao mặt bằng trên đường Lương Định Của .

Ngoài các hạng mục cầu và đường, những gói thầu hoàn thiện như trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống camera và bảng thông tin điện tử dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2026.

Theo kế hoạch mới nhất, toàn bộ dự án nút giao An Phú dự kiến hoàn thành trong quý II/2027. Sau đó, chủ đầu tư sẽ bàn giao công trình và thực hiện quyết toán trong quý III/2027.

Những lần điều chỉnh tiến độ dự án nút giao An Phú

Dự án nút giao An Phú được khởi công ngày 29/12/2022, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 3.408 tỷ đồng.

Công trình được thiết kế với quy mô 3 tầng, gồm hầm chui, cầu vượt và đảo trung tâm. Dự án có 6 nhánh cầu vượt mang ký hiệu N1.1, N1.2, N1.3, N2, N3, N4 và 2 cầu mở rộng Bà Dạt, Giồng Ông Tố.

Ban đầu, dự án được kỳ vọng hoàn thành vào ngày 30/4/2025. Tuy nhiên, sau đó, thời điểm hoàn thành được điều chỉnh sang cuối năm 2025. Đến thời hạn này, công trình mới đạt hơn 70% giá trị hợp đồng, nhiều hạng mục vẫn còn dang dở.

Tháng 12/2025, dự án tiếp tục được điều chỉnh tiến độ lần thứ nhất, dự kiến hoàn thành trong quý II/2026. Theo kế hoạch, nhánh cầu vượt N2 phải hoàn thành trước ngày 31/12/2025, hầm chui HC1-02 hoàn thành trước ngày 15/1/2026.

Tuy nhiên, tiến độ thực tế tiếp tục chậm so với kế hoạch. Nhánh cầu vượt N2 được thông xe tối 31/12/2025, trong khi hầm chui HC1-02 đến sáng 2/2/2026 mới được đưa vào khai thác. Các hạng mục tiếp theo gồm nhánh N3 thông xe ngày 1/5/2026, nhánh N4 và cầu trái Giồng Ông Tố thông xe ngày 21/8/2026.

Tháng 7/2026, dự án được điều chỉnh tiến độ lần thứ hai, thời gian hoàn thành lùi đến hết quý III/2027. Trong đó, nhánh cầu N1.1 dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác đầu tháng 10/2026 nhưng đến đầu tháng 11 vẫn chưa đạt kế hoạch.

Riêng nhánh cầu N1.2 dự kiến hoàn thành ngày 30/4/2027. Tiến độ hạng mục này phụ thuộc vào việc bàn giao mặt bằng trên đường Lương Định Của.