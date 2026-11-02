Sau nhiều lần 'trễ hẹn', nút giao hiện đại bậc nhất TP.HCM hiện thi công ra sao?

Những lần điều chỉnh tiến độ dự án nút giao An Phú
Dự án nút giao An Phú được khởi công ngày 29/12/2022, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 3.408 tỷ đồng.
Công trình được thiết kế với quy mô 3 tầng, gồm hầm chui, cầu vượt và đảo trung tâm. Dự án có 6 nhánh cầu vượt mang ký hiệu N1.1, N1.2, N1.3, N2, N3, N4 và 2 cầu mở rộng Bà Dạt, Giồng Ông Tố.
Ban đầu, dự án được kỳ vọng hoàn thành vào ngày 30/4/2025. Tuy nhiên, sau đó, thời điểm hoàn thành được điều chỉnh sang cuối năm 2025. Đến thời hạn này, công trình mới đạt hơn 70% giá trị hợp đồng, nhiều hạng mục vẫn còn dang dở.
Tháng 12/2025, dự án tiếp tục được điều chỉnh tiến độ lần thứ nhất, dự kiến hoàn thành trong quý II/2026. Theo kế hoạch, nhánh cầu vượt N2 phải hoàn thành trước ngày 31/12/2025, hầm chui HC1-02 hoàn thành trước ngày 15/1/2026.
Tuy nhiên, tiến độ thực tế tiếp tục chậm so với kế hoạch. Nhánh cầu vượt N2 được thông xe tối 31/12/2025, trong khi hầm chui HC1-02 đến sáng 2/2/2026 mới được đưa vào khai thác. Các hạng mục tiếp theo gồm nhánh N3 thông xe ngày 1/5/2026, nhánh N4 và cầu trái Giồng Ông Tố thông xe ngày 21/8/2026.
Tháng 7/2026, dự án được điều chỉnh tiến độ lần thứ hai, thời gian hoàn thành lùi đến hết quý III/2027. Trong đó, nhánh cầu N1.1 dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác đầu tháng 10/2026 nhưng đến đầu tháng 11 vẫn chưa đạt kế hoạch.
Riêng nhánh cầu N1.2 dự kiến hoàn thành ngày 30/4/2027. Tiến độ hạng mục này phụ thuộc vào việc bàn giao mặt bằng trên đường Lương Định Của.
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