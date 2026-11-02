Di tích phủ của 'ông hoàng thi ca' triều Nguyễn 'chờ sập'

Phủ đệ của ‘ông hoàng thi ca’ triều Nguyễn xuống cấp

Tuy Lý Vương (1820 - 1897) tên thật là Nguyễn Phúc Miên Trinh, là con trai thứ 11 của vua Minh Mạng, ông nổi tiếng với tài sáng tác thơ văn, được biết đến là một trong những ông hoàng thi ca triều Nguyễn . Vua Tự Đức từng sáng tác 2 câu thơ nổi tiếng để ca ngợi 4 người gồm Nguyễn Văn Siêu, Cao Bá Quát, Tùng Thiện Vương và Tuy Lý Vương: “Văn như Siêu, Quát vô tiền Hán/ thi đáo Tùng, Tuy thất thịnh Đường”.

Vương tước của ông được ghi rõ trên cổng phủ mà người đời gọi là “Phủ Tuy Lý”. Với dân gian vì tôn trọng ông nên gọi (kỵ húy) là “phủ ba cửa”. Thời Nguyễn, theo luật lệ “hoàng triều”, chỉ những bậc hoàng thân quốc thích được vua phong tước “vương” mới xây cổng ngõ phủ đệ có 3 cửa. Cửa lớn chính giữa chỉ mở ra ba ngày Tết Nguyên đán. Dành riêng cho chủ nhân đi (vương gia) hoặc tiếp đón nhà vua đến thăm hỏi. Hai cửa nhỏ phụ hai bên mở hàng ngày cho gia nhân, khách vãng lai ra vào.

Ngày nay, phủ đệ của Tuy Lý Vương nằm ở số 140 đường Nguyễn Sinh Cung (phường Vỹ Dạ, TP Huế ) và hiện là phủ thờ của ông. Trong khuôn viên còn có nhà thờ bà Tiệp dư Lê Thị Ái (thân mẫu của Tuy Lý Vương).

Năm 1991, khu mộ và phủ thờ Tuy Lý Vương được Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích lịch sử văn hoá.

Trải qua thời gian, chiến tranh và thiên tai, hiện nhiều hạng mục trong khu di tích phủ thờ Tuy Lý Vương hiện xuống cấp nghiêm trọng. Tình trạng này xuất hiện từ nhiều năm nay nhưng đến giờ vẫn chưa được quan tâm tu bổ, sửa chữa.

Hệ thống tường trong di tích xuất hiện những vết nứt sâu, khi Huế vào mùa mưa xảy ra tình trạng nồm ẩm, tường xuất hiện những vết mốc đen.

Tình trạng ẩm thấp khiến hậu duệ của Tuy Lý Vương buộc phải dùng túi nylon bao bọc, bảo vệ các cổ vật rất có giá trị là các mộc bản khắc văn thơ của Tuy Lý Vương.

Đáng lo nhất là những cấu kiện gỗ trong phủ thờ Tuy Lý Vương có dấu hiệu hư hại, mối mọt nghiêm trọng. Điều này khiến hậu duệ Tuy Lý Vương lo ngại công trình có thể bị đổ sập bất cứ lúc nào.

Cầm trên tay mảnh gỗ mục rơi ra từ các cấu kiện gỗ tại phủ thờ, ông Nguyễn Phúc Vĩnh Phú (hậu duệ Tuy Lý Vương) lo lắng, nhiều hạng mục tại phủ thờ hư hại do tác động của thời tiết và thời gian. Tuy nhiên, do công trình là di tích nên việc sửa chữa, tu bổ cần được cơ quan có thẩm quyền cho phép

Theo ông Nguyễn Phúc Vĩnh Phú, hiện nay, đại diện hậu duệ của Tuy Lý Vương thông báo tình trạng xuống cấp đến chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.Trong lúc chờ quyết định từ cơ quan có thẩm quyền, mọi người trong dòng tộc Tuy Lý Vương phải “sống chung với lũ” tìm mọi cách để bảo vệ, gìn giữ di sản do tiền nhân để lại.

Theo lãnh đạo UBND phường Vỹ Dạ ( TP Huế ), trước tình trạng xuống cấp của di tích, chính quyền địa phương có văn bản đề xuất sửa chữa gửi Sở Tài chính TP Huế. Do đây là di tích cấp quốc gia nên việc tu sửa phải chờ cơ quan chức năng xin ý kiến của Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch). Ngoài ra, UBND phường Vỹ Dạ cũng có văn bản gửi Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đề nghị phối hợp hướng dẫn và hỗ trợ để trả lời việc xin trùng tu sửa chữa di tích.

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho hay, do đây là di tích cấp quốc gia nên hồ sơ thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được gửi thông qua Sở Văn hóa và Thể thao. Sau khi có văn bản thẩm định, Chủ tịch UBND phường Vỹ Dạ xem xét phê duyệt theo quy định. Ở góc độ chuyên môn, đơn vị luôn sẵn sàng cử cán bộ phối hợp với UBND phường Vỹ Dạ khảo sát hiện trạng, hướng dẫn ông Nguyễn Phúc Vĩnh Phú và góp ý hồ sơ sửa chữa, tu bổ di tích khi có đề nghị.

Toàn bộ khuôn viên khu di tích phủ Tuy Lý Vương rộng khoảng 2.000 m2. Bên trong vương phủ có 2 gian thờ chính. Phía trước là gian thờ của Tiệp dư Lê Thị Ái, sinh mẫu của đức Tuy Lý Vương. Công trình này được xây dựng vào thời điểm đức Tuy Lý Vương còn sống. Gian thờ được xây dựng theo phong cách nhà rường truyền thống của Huế, bao gồm 3 gian 2 chái. Hệ thống cột, xà đều được làm từ gỗ quý như đinh, lim, hương,...

Phía sau là phủ thờ Tuy Lý Vương, được con cháu xây dựng sau khi ông mất. Đây là ngôi nhà rường ba gian hai chái được làm theo kiểu nhà kép, gồm hai bộ mái được nối lại với nhau bằng trần thừa lưu. Trên nóc, trước cửa và xung quanh phủ thờ được đắp tứ linh, long, lân, quy, phụng bằng nghệ thuật sành sứ khảm cẩn.

Bên trong vương phủ vẫn còn lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị liên quan tới Tuy Lý Vương, nổi bật nhất là hơn 150 mộc bản khắc in những tác phẩm văn thơ của ông.