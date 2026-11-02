Di tích phủ của 'ông hoàng thi ca' triều Nguyễn 'chờ sập'

Được công nhận là Di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia nhưng hiện nay phủ thờ Tuy Lý Vương (con trai thứ 11 của vua Minh Mạng) hiện xuống cấp, hư hại nghiêm trọng
Phủ đệ của ‘ông hoàng thi ca’ triều Nguyễn xuống cấp
Toàn bộ khuôn viên khu di tích phủ Tuy Lý Vương rộng khoảng 2.000 m2. Bên trong vương phủ có 2 gian thờ chính. Phía trước là gian thờ của Tiệp dư Lê Thị Ái, sinh mẫu của đức Tuy Lý Vương. Công trình này được xây dựng vào thời điểm đức Tuy Lý Vương còn sống. Gian thờ được xây dựng theo phong cách nhà rường truyền thống của Huế, bao gồm 3 gian 2 chái. Hệ thống cột, xà đều được làm từ gỗ quý như đinh, lim, hương,...
Phía sau là phủ thờ Tuy Lý Vương, được con cháu xây dựng sau khi ông mất. Đây là ngôi nhà rường ba gian hai chái được làm theo kiểu nhà kép, gồm hai bộ mái được nối lại với nhau bằng trần thừa lưu. Trên nóc, trước cửa và xung quanh phủ thờ được đắp tứ linh, long, lân, quy, phụng bằng nghệ thuật sành sứ khảm cẩn.
Bên trong vương phủ vẫn còn lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị liên quan tới Tuy Lý Vương, nổi bật nhất là hơn 150 mộc bản khắc in những tác phẩm văn thơ của ông.
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