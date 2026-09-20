(VTC News) -

Theo Cục Thuế, việc được cấp mã số thuế không chỉ đơn thuần là hoàn tất một thủ tục đăng ký. Đây là bước đầu để người nộp thuế chủ động quản lý thông tin thuế, thực hiện nghĩa vụ khai, nộp thuế, sử dụng hóa đơn, chứng từ và giao dịch điện tử với cơ quan thuế trong suốt quá trình hoạt động.

“Việc thực hiện đúng ngay từ đầu sẽ giúp người nộp thuế hạn chế sai sót, tránh phát sinh tiền chậm nộp và các rủi ro trong quá trình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước”, Cục Thuế nhấn mạnh.

Vì vậy, ngay sau khi được cấp mã số thuế, người nộp thuế cần làm thực hiện những việc sau

Kiểm tra thông tin đăng ký thuế

Ngay sau khi được cấp mã số thuế, người nộp thuế cần kiểm tra các thông tin đã được ghi nhận trên hệ thống để bảo đảm đầy đủ, chính xác và phù hợp với hồ sơ pháp lý. Các thông tin cần đặc biệt lưu ý gồm:

- Tên người nộp thuế, mã số thuế;

- Số định danh cá nhân hoặc thông tin giấy tờ pháp lý;

- Địa chỉ trụ sở, địa chỉ kinh doanh, địa điểm kinh doanh;

- Người đại diện theo pháp luật hoặc chủ hộ kinh doanh;

- Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử và các thông tin liên hệ;

- Các thông tin đăng ký thuế khác có liên quan đến hoạt động của người nộp thuế.

Người nộp thuế hãy kiểm tra ít nhất 5 thông tin quan trọng: mã số thuế - tên - địa chỉ - số điện thoại - email. Nếu phát hiện sai lệch, cần chủ động thực hiện thủ tục điều chỉnh, bổ sung thông tin.

Thông tin không chính xác hoặc chưa đồng bộ có thể gây khó khăn khi thực hiện các thủ tục thuế, kê khai, nộp thuế và các giao dịch điện tử với cơ quan thuế. (Ảnh minh họa: Thuế Việt Nam)

Cá nhân, hộ kinh doanh đặc biệt lưu ý thông tin định danh

Theo quy định của Luật Quản lý thuế, công tác quản lý thuế ngày càng gắn với dữ liệu định danh. Vì vậy, cá nhân, hộ kinh doanh cần bảo đảm thông tin đăng ký thuế khớp đúng, đầy đủ với thông tin định danh.

Việc thông tin không chính xác hoặc chưa đồng bộ có thể gây khó khăn khi thực hiện các thủ tục thuế, kê khai, nộp thuế và các giao dịch điện tử với cơ quan thuế.

Do đó, ngay sau khi được cấp mã số thuế, cá nhân, hộ kinh doanh nên chủ động kiểm tra và kịp thời cập nhật khi có thay đổi.

Trong quá trình hoạt động, nếu có thay đổi về tên, địa chỉ, trụ sở, địa điểm kinh doanh, người đại diện theo pháp luật, chủ hộ kinh doanh, thông tin giấy tờ pháp lý, số điện thoại, email hoặc các thông tin đăng ký thuế khác, người nộp thuế có trách nhiệm thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký theo quy định.

Đặc biệt, khi chuyển địa chỉ trụ sở hoặc địa điểm kinh doanh, người nộp thuế cần xác định việc thay đổi có làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp hay không để thực hiện đúng thủ tục tại nơi chuyển đi và nơi chuyển đến.

Không nên để tình trạng “đã chuyển đi nhưng chưa cập nhật”. Trường hợp cơ quan thuế không xác định được người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký có thể làm phát sinh các hệ quả pháp lý trong quản lý thuế.

Không phát sinh số thuế phải nộp chưa chắc đã được miễn khai thuế

Cục Thuế nhấn mạnh, một lưu ý quan trọng là “không phát sinh số thuế phải nộp” và “không phải nộp hồ sơ khai thuế” là hai vấn đề khác nhau.

Pháp luật quy định cụ thể các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế. Tùy từng trường hợp và điều kiện, có thể bao gồm trường hợp chỉ có hoạt động thuộc đối tượng không chịu thuế, một số trường hợp không phát sinh nghĩa vụ khấu trừ, đang tạm ngừng hoạt động và đáp ứng điều kiện, đã nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, trừ các nghĩa vụ còn phải thực hiện, hoặc trường hợp cơ quan thuế đã có đủ dữ liệu theo quy định để xác định nghĩa vụ thuế.

Điều 11 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP quy định các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế, khoản thu khác. Trong đó có các trường hợp như: chỉ có hoạt động, kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế (trừ trường hợp pháp luật có quy định riêng đối với hộ, cá nhân kinh doanh); một số trường hợp liên quan đến thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân; và các trường hợp khác được quy định cụ thể tại Điều 11 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP. Người nộp thuế cần đối chiếu đầy đủ theo quy định pháp luật hiện hành để xác định đúng trường hợp của mình.

Vì vậy, người nộp thuế không nên tự suy luận rằng “không có thuế phải nộp thì không cần khai”. Cần đối chiếu với trường hợp cụ thể và quy định pháp luật hiện hành để xác định chính xác nghĩa vụ của mình.

Khai thuế và nộp thuế: cần theo dõi cả hai thời hạn

Khai thuế và nộp tiền thuế là hai nghĩa vụ có liên quan nhưng không hoàn toàn đồng nhất. Vì vậy, người nộp thuế cần đồng thời theo dõi hạn nộp hồ sơ khai thuế và hạn nộp tiền thuế.

Đối với trường hợp người dân tự tính thuế, tự khai, tự nộp, hạn nộp tiền thông thường là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp khai bổ sung do có sai sót, việc xác định hạn nộp tiền được thực hiện theo quy định đối với kỳ tính thuế gốc. Trường hợp tạm nộp theo quý thực hiện theo quy định riêng của từng sắc thuế.

Đối với trường hợp cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền tính và thông báo, người nộp thuế cần thực hiện nộp tiền theo thời hạn ghi cụ thể trên thông báo, quyết định hoặc văn bản xử lý.

Khi có khiếu nại, khởi kiện, tong thời gian chờ giải quyết, người dân vẫn phải nộp đầy đủ và đúng hạn ,trừ khi có quyết định tạm đình chỉ thi hành từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, mức tiền chậm nộp là 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp. Trường hợp bất khả kháng, người nộp thuế khai theo tháng, quý, năm hoặc từng lần phát sinh nghĩa vụ có thể được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế không quá 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ.

Vì vậy, người nộp thuế nên thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế và các khoản còn nợ trên tài khoản giao dịch thuế điện tử.

Không nên chờ đến ngày cuối cùng mới thực hiện. Người nộp thuế nên chủ động đặt lịch nhắc trước hạn để có thời gian xử lý các trường hợp phát sinh như lỗi hệ thống, sai thông tin, giao dịch ngân hàng chưa hoàn tất hoặc khoản nộp chưa được hạch toán.