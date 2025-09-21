Cách làm thẻ căn cước trên ứng dụng VNeID cho người dưới 14 tuổi

(VTC News) -

Để làm thẻ Căn cước trên ứng dụng VNeID cho người dưới 14 tuổi, phụ huynh cần tải ứng dụng từ các kho ứng dụng như Appstore (đối với dòng máy iPhone dùng hệ điều hành iOS) và CH Play (đối với dòng máy dùng hệ điều hành Android).

Các thao tác để thực hiện đăng ký làm thẻ Căn cước cho người dưới 14 tuổi như sau:

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID trên điện thoại và đăng nhập bằng tài khoản của cha, mẹ hoặc người đại diện pháp luật.

Bước 2: Tại giao diện trang chủ, bạn chọn vào mục Thủ tục hành chính. Trong danh sách các thủ tục hiển thị, tiếp tục chọn vào mục Cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi.

Bước 3: Hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập passcode (mã bảo mật) để xác thực danh tính, hãy nhập đúng và tiếp tục sang bước tiếp theo. Sau khi xác thực, bạn nhấn chọn vào mục Tạo mới yêu cầu.

Bước 4: Một giao diện nhập thông tin sẽ hiển thị trên màn hình. Lúc này, bạn hãy điền đầy đủ thông tin cá nhân của con em mình như họ tên, ngày sinh, nơi cư trú, quan hệ với người đăng ký... Sau khi hoàn tất, nhấn vào nút Kiểm tra thông tin để xác nhận lại một lần nữa. Cuối cùng, bạn tiếp tục làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình gửi yêu cầu cấp thẻ.

Sau khi hoàn tất các bước đăng ký làm Thẻ Căn cước cho người dưới 14 tuổi trên ứng dụng VNeID, phụ huynh sẽ cần dẫn trẻ đến cơ quan Công an để thu thập thông tin sinh trắc học (chụp ảnh, lấy vân tay, mống mắt).

Tuy nhiên có một số lưu ý khi làm Thẻ Căn cước cho trẻ em dưới 14 tuổi, đó là:

- Nếu trẻ chưa có Số định danh cá nhân, bạn cần đến cơ quan Công an để thực hiện thủ tục này trước.

- Trẻ dưới 6 tuổi không cần thu thập vân tay và ảnh thẻ, nên có thể đăng ký hoàn toàn online.

- Trẻ từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi cần đến cơ quan Công an để thu thập sinh trắc học.

- Việc làm thẻ Căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi là theo nhu cầu và được miễn phí.

Ngoài ứng dụng VNeID, phụ huynh có thể đăng ký làm Thẻ Căn cước cước cho trẻ em dưới 14 tuổi thông qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an và sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập.