Chó pitbull tấn công học sinh, chủ nuôi bị xử phạt

(VTC News) -

Ngày 16/11, Công an phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp để chó nuôi chạy ra đường tấn công học sinh, gây thương tích 16%.

Học sinh 11 tuổi bị chó tấn công.. (Ảnh:CA)

Trước đó, vào khoảng 6h30 ngày 21/10, cháu L.T.P. (SN 2011) đang điều khiển xe đạp đi học trên tuyến đường liên thôn Kon Klor, phường Kon Tum thì bất ngờ bị một con chó giống pitbull, lông màu vàng trắng, chạy ra đường rượt đuổi và tấn công. Cháu P. bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 16%.

Qua xác minh, con chó trên do ông Đ.H.M. (SN 1971, trú tại thôn Kon Klor, phường Kon Tum) nuôi dưỡng. Thời điểm xảy ra vụ việc, con chó đã chạy sổng khỏi nhà, tấn công cháu P. tại vị trí cách nhà ông M. khoảng 100 mét.

Ngày 22/10, sau khi tiếp nhận trình báo của gia đình bị hại, Công an phường Kon Tum đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, làm rõ vụ việc.

Trên cơ sở kết quả xác minh, ngày 16/11, Công an phường đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ.H.M. về hành vi “Để động vật nuôi gây thương tích hoặc gây thiệt hại tài sản cho tổ chức, cá nhân khác”. Theo quy định, hành vi này có mức phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Vụ việc cho thấy nguy cơ mất an toàn từ việc thiếu kiểm soát vật nuôi, đặc biệt là các giống chó có thể lực lớn, có khả năng gây thương tích nghiêm trọng khi tấn công. Việc để chó chạy ra đường không chỉ đe dọa an toàn của người tham gia giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người dân, nhất là trẻ em.

Qua vụ việc trên, Công an phường Kon Tum khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc quản lý vật nuôi; không thả rông chó tại khu dân cư, đường giao thông và nơi công cộng; có biện pháp nuôi nhốt, quản lý an toàn, bảo đảm cổng, hàng rào chắc chắn, không để chó tự ý chạy ra ngoài. Khi đưa chó đến nơi công cộng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn như đeo rọ mõm, sử dụng dây xích và có người trực tiếp quản lý; thực hiện đăng ký, khai báo việc nuôi chó theo quy định và tiêm phòng bệnh dại đầy đủ.

Chủ vật nuôi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để vật nuôi gây thương tích hoặc thiệt hại tài sản cho người khác; tùy tính chất, mức độ, hậu quả có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, phải bồi thường thiệt hại hoặc bị xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định.

Công an phường Kon Tum đề nghị các hộ gia đình nghiêm túc chấp hành quy định về quản lý vật nuôi, chủ động phòng ngừa các vụ việc tương tự. Khi phát hiện chó thả rông có nguy cơ gây nguy hiểm cho cộng đồng, người dân cần thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương hoặc lực lượng Công an để kiểm tra, xử lý, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.