Diện mạo bến xe hình tròn độc đáo bên Vành đai 3 Hà Nội

Một trong những hạng mục đáng chú ý của Bến xe Yên Sở là tầng hầm rộng khoảng 5.000m². Không gian này được bố trí để trông giữ phương tiện cho hành khách, qua đó tăng diện tích phục vụ mà không phải dành toàn bộ mặt bằng trên cao cho việc đỗ xe.