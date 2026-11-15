Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình thăm hỏi gia đình hai chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ

(VTC News) -

Chiều 15/11, bà Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình, cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình hai liệt sĩ Lâm Duy Khánh và Nguyễn An Ninh.

Phó Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình và đoàn công tác thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình Liệt sĩ Lâm Duy Khánh, thôn Lác Môn, xã Ninh Cường. (Ảnh: Văn Huỳnh)

Hai liệt sĩ đều sinh năm 2006, nhập ngũ tháng 2/2025 và cùng công tác tại Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12.

Trong thời gian quân ngũ, hai chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, đoàn kết với đồng đội và không ngại khó khăn, gian khổ trong thực hiện nhiệm vụ.

Sự hy sinh của hai quân nhân khi tuổi đời còn rất trẻ để lại mất mát lớn đối với gia đình, đồng đội và quê hương.

Ghi nhận những đóng góp, hy sinh của hai chiến sĩ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với liệt sĩ Nguyễn An Ninh và liệt sĩ Lâm Duy Khánh.

Chủ tịch nước quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho cả hai liệt sĩ. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng tặng Bằng khen nhằm ghi nhận những thành tích, đóng góp của hai quân nhân.

Đặc biệt, Sư đoàn 308 đã quyết định truy thăng quân hàm trước niên hạn từ Trung sĩ lên Thượng sĩ đối với liệt sĩ Nguyễn An Ninh và từ Hạ sĩ lên Thượng sĩ đối với liệt sĩ Lâm Duy Khánh.

Trong chuyến thăm, bà Đinh Thị Lụa cùng đoàn công tác đã đến gia đình liệt sĩ Lâm Duy Khánh tại thôn Lác Môn, xã Ninh Cường và gia đình liệt sĩ Nguyễn An Ninh tại thôn Vũ Xuyên, xã Vũ Dương.

Tại hai gia đình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình ân cần thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau mất mát với thân nhân các liệt sĩ, đồng thời động viên các gia đình sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống.

Bà Đinh Thị Lụa bày tỏ sự trân trọng trước những cống hiến, hy sinh của hai chiến sĩ trẻ, khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình luôn ghi nhớ, tri ân công lao của những người đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với thân nhân liệt sĩ; thường xuyên thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình, nhất là khi gặp khó khăn.

Hoạt động thăm hỏi thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với gia đình người có công, đồng thời tiếp nối truyền thống tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.