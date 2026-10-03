Giao thông trên Vành đai 3 trên cao trước đề xuất bỏ làn khẩn cấp

Anh Vũ Quốc Anh, một người dân thường xuyên đi lại qua khu vực Linh Đàm cho rằng điều quan trọng là phải tính đến phương án xử lý khi xảy ra sự cố trên tuyến. Theo anh Quốc Anh, nếu không còn làn khẩn cấp, chỉ cần một xe hỏng giữa dòng phương tiện cũng có thể ảnh hưởng đến nhiều xe phía sau. “Đường đang đông mà xảy ra va chạm thì việc đưa xe cứu hộ vào hiện trường rất quan trọng. Nếu bỏ làn khẩn cấp, cơ quan chức năng cần có cách để xe cứu hộ, cứu thương tiếp cận nhanh, nếu không việc giải tỏa ùn tắc sẽ khó khăn hơn”, anh Quốc Anh chia sẻ.