Lễ hội mùa Xuân 2026 Côn Sơn - Kiếp Bạc mở rộng không gian lễ hội lên 10.000 m²

(VTC News) -

Chiều 25/2, Ban tổ chức Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Phòng) tổ chức họp báo, thông tin các hoạt động diễn ra tại lễ hội mùa Xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2026.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Minh Hùng – Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Trưởng ban Tổ chức lễ hội và lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch thông tin một số điểm mới cũng như các hoạt động sẽ diễn ra trong mùa lễ hội năm nay.

Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 26/2 - 11/3

Theo đó, Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 26/2 - 11/3 (tức mùng 10 đến hết ngày 23 tháng Giêng âm lịch) tại Khu di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc, Hải Phòng.

Đây là sự kiện văn hóa - tâm linh quan trọng của thành phố, gắn với tưởng niệm 692 năm ngày viên tịch của Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn giả (1334-2026).

Một trong những điểm mới đáng chú ý là việc mở rộng không gian tổ chức trên toàn khu di sản, trong đó Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại kéo dài 12 ngày (28/2 - 11/3) được bố trí tại khu vực phía trước Hồ Bán Nguyệt với diện tích hơn 10.000 m².

Không gian này tạo điều kiện tổ chức đồng bộ các hoạt động quảng bá sản phẩm làng nghề, OCOP, ẩm thực, trình diễn nghệ thuật và trải nghiệm di sản.

Không gian văn hóa Phật giáo Trúc Lâm được xây dựng rõ nét trong khuôn khổ lễ hội, góp phần lan tỏa tinh thần Thiền phái Trúc Lâm và kết nối tuyến du lịch Côn Sơn - Kiếp Bạc - Thanh Mai với Yên Tử - Vĩnh Nghiêm.

Cung thờ tượng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn tại đền Kiếp Bạc.

Chuỗi hoạt động trọng tâm của lễ hội tập trung vào ngày 6 - 7/3 (ngày 18 - 19 tháng Giêng âm lịch) với Lễ rước nước; Lễ tưởng niệm 692 năm ngày viên tịch Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang; Khai hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026; Chương trình nghệ thuật “Côn Sơn, Kiếp Bạc - Mạch nguồn Di sản”; Lễ tế trời đất trên Ngũ Nhạc linh từ.

Các nghi lễ truyền thống được nâng cấp về quy mô, tổ chức trang nghiêm, chuẩn mực; chương trình nghệ thuật được đầu tư công phu, làm nổi bật chiều sâu văn hóa, tư tưởng của Thiền phái Trúc Lâm và giá trị Di sản thế giới.

Một điểm mới mang tính đột phá là lần đầu tiên tổ chức “Ngày hội sách Di sản” trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Hoạt động này giới thiệu có hệ thống các ấn phẩm về lịch sử, văn hóa, tư tưởng gắn với Côn Sơn - Kiếp Bạc và Thiền phái Trúc Lâm, qua đó tăng cường giáo dục truyền thống, đặc biệt đối với thế hệ trẻ, hướng tới bảo tồn và phát huy giá trị di sản một cách bền vững.

Dù chưa đến ngày hội chính, nhưng từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ, đông đảo Nhân dân và du khách thập phương đã về Đền Kiếp Bạc dâng hương, chiêm bái.

Tại Khu di tích Kiếp Bạc, lễ dâng hương khai hội mùa Xuân gắn với kỷ niệm 741 năm trận Vạn Kiếp (1285-2026) và lễ tế kỳ phúc được tổ chức theo hướng nâng cao tính trang nghiêm và chiều sâu lịch sử, kết hợp hài hòa giữa tưởng niệm sự kiện trọng đại của dân tộc với sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống, góp phần làm nổi bật vai trò của Kiếp Bạc trong lịch sử dân tộc.

Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm như: Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại; Ngày hội sách Di sản; Trưng bày chuyên đề “Khoảnh khắc Di sản”; Giải việt dã và bán Marathon “Côn Sơn, Kiếp Bạc - Hành trình Di sản thế giới”; Liên hoan Pháo đất thành phố Hải Phòng lần thứ I; Giải Cờ tướng, Giải Vật dân tộc; Hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy cùng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, múa rối nước và trải nghiệm di sản tại Côn Sơn và Kiếp Bạc.

Theo ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, lễ hội năm nay được tổ chức trong bối cảnh quần thể Di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc vừa được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa Thế giới, đánh dấu bước phát triển mới và đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Vì vậy, thành phố xác định rõ nhiệm vụ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tổ chức; nâng cao chất lượng các nghi lễ, hoạt động văn hóa, nghệ thuật và dịch vụ du lịch; bảo đảm tổ chức trang trọng, bài bản, chuyên nghiệp, xứng tầm giá trị đặc biệt của di sản, từng bước xây dựng thương hiệu lễ hội mang tầm vóc quốc gia và quốc tế.

Công tác chuẩn bị đã được triển khai từ sớm, bài bản, đồng bộ. Ban Tổ chức đã hoàn thiện thiết kế tổng thể các nghi lễ trọng tâm gồm: Lễ tưởng niệm, Khai hội, Chương trình nghệ thuật đặc sắc “Côn Sơn, Kiếp Bạc - Mạch nguồn Di sản”, Lễ rước nước, Lễ tế trời đất tại Ngũ Nhạc linh từ; tổ chức Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại; trưng bày chuyên đề “Khoảnh khắc di sản”…

Đồng thời, xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, bố trí bãi đỗ xe, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ đại biểu và Nhân dân về dự Lễ hội.