Độc đáo nghi lễ rước 'vua, chúa sống' tại lễ hội Đền Sái

Lễ hội gắn với truyền thuyết về An Dương Vương trong quá trình xây thành Cổ Loa. Theo tích xưa, việc đắp thành nhiều lần không thành do yêu ma quấy phá. Sau đó, thần Huyền Thiên Trấn Vũ đã diệt ma gà trắng tại Thất Diệu Sơn, giúp công việc hoàn tất. Người dân lập đền thờ trên núi Sái để tưởng nhớ. Các đời vua sau từng về bái yết, nhưng để tránh tốn kém, triều đình cho phép dân làng tổ chức nghi thức rước vua giả hằng năm vào ngày 11 tháng Giêng.