Saigon Co.op khai trương siêu thị ứng dụng AI tại trung tâm TP.HCM

(VTC News) -

Tọa lạc tại tầng B1 khu phức hợp Lancaster Legacy, số 230 Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM, Co.opmart Pro có diện tích khu tự chọn hơn 2.000 m², kinh doanh đa dạng hàng hóa thiết yếu, thực phẩm và sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng đô thị.

Đây là mô hình bán lẻ được Saigon Co.op phát triển trên nền tảng thương hiệu Co.opmart, định vị giữa siêu thị truyền thống và hệ thống siêu thị cao cấp Finelife, hướng đến khách hàng yêu thích trải nghiệm mua sắm tiện nghi, hiện đại.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và ông Vũ Anh Khoa, Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op, tham quan, tìm hiểu công nghệ xe đẩy thông minh tại Co.opmart Pro Nguyễn Trãi.

Điểm nhấn của Co.opmart Pro là việc thí điểm ứng dụng công nghệ vào quá trình mua sắm. Khách hàng Bạch kim có thể sử dụng xe đẩy thông minh tích hợp AI, hỗ trợ nhận diện sản phẩm hoặc quét mã vạch, tự động cập nhật giỏ hàng điện tử và hiển thị tổng giá trị mua sắm theo thời gian thực.

Sau khi lựa chọn hàng hóa, khách hàng có thể sử dụng mã QR đơn hàng để hỗ trợ đồng bộ thông tin thanh toán, góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi tại quầy thu ngân.

Các đại biểu tham quan, trải nghiệm robot thông minh tại siêu thị Co.opmart Pro Nguyễn Trãi trong ngày khai trương.

Bên cạnh đó, siêu thị còn bố trí quầy tự thanh toán, robot giới thiệu sản phẩm và hỗ trợ dùng thử, trạm cân đo sức khỏe ứng dụng AI. Dịch vụ Click&Collect cho phép khách hàng đặt hàng trực tuyến và nhận hàng tại siêu thị.

Không gian ẩm thực Foodcourt được bố trí phía trước khu tự chọn, quy tụ các thương hiệu ẩm thực thuộc Saigon Co.op và các đối tác, đáp ứng nhu cầu mua sắm, ăn uống, thư giãn của khách hàng.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Phạm Trung Kiên, Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết Co.opmart Pro là công trình chào mừng 30 năm xây dựng và phát triển thương hiệu Co.opmart.

Ông Phạm Trung Kiên - Tổng giám đốc Saigon Co.op - phát biểu tại sự kiện.

Theo ông Kiên, mô hình mới kế thừa những giá trị đã tạo nên uy tín của Co.opmart, đồng thời ứng dụng công nghệ, nâng cấp cơ sở vật chất và chất lượng phục vụ theo tiêu chuẩn hiện đại.

“Saigon Co.op lựa chọn đổi mới nhưng không đánh mất bản sắc, hiện đại hóa nhưng không xa rời người tiêu dùng, ứng dụng công nghệ nhưng vẫn đặt chất lượng hàng hóa và lợi ích khách hàng ở vị trí trung tâm”, ông Kiên nhấn mạnh.

Đại diện đối tác phát triển dự án, bà Dương Thanh Thủy, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Thủy, kỳ vọng sự hiện diện của Co.opmart Pro tại Lancaster Legacy sẽ mang đến tiện ích mua sắm mới cho cư dân và người dân khu vực trung tâm, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác lâu dài giữa hai doanh nghiệp Việt.

Nhiều ưu đãi khai trương, cơ hội trúng iPhone 18 Pro Max

Nhân dịp khai trương, Saigon Co.op tổ chức lễ hội mua sắm Co.opFest từ ngày 6 đến 8/11/2026 với sự tham gia của hàng chục nhãn hàng.

Khách hàng đến Co.opmart Pro Nguyễn Trãi có thể tham gia các hoạt động trải nghiệm sản phẩm, check-in nhận kem miễn phí, thử sức với máy gắp snack khổng lồ cùng nhiều trò chơi và quà tặng tại các gian hàng thương hiệu.

Trong ba ngày đầu khai trương, khách mua sắm tại khu tự chọn còn được nhận quà theo giá trị hóa đơn. Cụ thể, hóa đơn từ 700.000 đồng được tặng e-voucher 30.000 đồng; từ 1,4 triệu đồng được tặng dù Co.opmart Pro; từ 2 triệu đồng được tặng bình giữ nhiệt cá nhân hóa mang thương hiệu siêu thị.

Đáng chú ý, chương trình rút thăm may mắn “Mua sắm thả ga - Trúng quà thật đã” diễn ra từ ngày 6/11 đến hết ngày 5/12/2026, với giải đặc biệt là iPhone 18 Pro Max phiên bản 1TB.

Theo thể lệ chương trình, khách hàng có hóa đơn mua sắm từ 400.000 đồng được nhận một vé dự thưởng; mỗi 800.000 đồng giá trị mua sắm được nhận hai vé. Số vé tính riêng trên từng hóa đơn, tối đa 10 vé và không cộng dồn giữa các hóa đơn.

Ngoài giải đặc biệt, chương trình còn có các phần thưởng như robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot T30C, xe đạp tập thể dục KingSport Ready KS-107 và nồi lẩu điện Elmich MPE1297.

Việc đưa Co.opmart Pro vào hoạt động đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược hiện đại hóa hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op. Thông qua kết hợp công nghệ, dịch vụ tiện ích và hàng hóa đa dạng, doanh nghiệp kỳ vọng mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện hơn, đồng thời đáp ứng xu hướng tiêu dùng ngày càng thay đổi tại các đô thị lớn.