(VTC News) -

Trong bối cảnh mạng lưới trạm sạc siêu nhanh Flash Charging công suất megawatt tại Trung Quốc được đẩy mạnh với mục tiêu cán mốc 20.000 trạm vào cuối năm nay, BYD vừa ghi nhận trường hợp đầu tiên áp dụng phí phạt chiếm chỗ đối với người dùng đỗ xe quá lâu sau khi sạc đầy.

Mới đây, một chủ xe điện tại Trung Quốc đã đăng tải ảnh chụp hóa đơn giao dịch lên mạng xã hội bày tỏ sự bức xúc khi bị hệ thống thu khoản phí phạt lên tới 300 nhân dân tệ (tương đương 1,16 triệu đồng).

Người này cho biết chi phí tiền điện cho phiên sạc thực tế chỉ tốn vỏn vẹn 20 nhân dân tệ (khoảng 77.000 đồng) và chỉ trích chính sách thu phí của BYD là quá nặng tay.

BYD bắt đầu áp dụng mức phí phạt chiếm chỗ nghiêm ngặt tại hệ thống trạm sạc siêu nhanh Flash Charging. (Ảnh: BYD)

Tuy nhiên, tin nhắn thông báo từ hệ thống của BYD mà chính chủ xe chia sẻ cho thấy quy định đã được cảnh báo rõ ràng. Cụ thể, sau khi kết thúc phiên sạc, tài xế có 15 phút miễn phí để di chuyển xe khỏi khu vực trụ sạc. Quá thời hạn này, hệ thống bắt đầu tính phí chiếm chỗ ở mức 3 nhân dân tệ/phút (khoảng 11.600 đồng/phút), với mức trần tối đa 300 nhân dân tệ mỗi ngày.

Như vậy, để chạm mức phạt kịch trần 300 nhân dân tệ, chiếc xe nói trên đã đỗ nguyên tại trụ sạc suốt gần hai giờ đồng hồ sau khi hoàn tất việc nạp điện.

Trong khi đó, hệ thống Flash Charging của BYD vốn được thiết kế cho nhu cầu nạp điện nhanh, các dòng xe tương thích chỉ mất 5 phút để sạc từ 10% lên 70% và 9 phút để đạt mức 97% pin.

Trước khi mạnh tay thu phí chiếm chỗ, mạng lưới trạm sạc mới này của hãng từng gặp không ít tình huống bị lạm dụng hoặc phá hoại tại Trung Quốc, từ việc bị xích khóa trụ sạc cho tới việc trẻ em dùng dây cáp làm xích đu.

Phí phạt cao nhằm giữ tốc độ xoay vòng trụ sạc

Tại Trung Quốc, phí phạt chiếm chỗ không còn xa lạ ở các hệ thống trụ sạc nhanh DC, song mức thu của BYD cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung. Một số đơn vị vận hành chỉ áp dụng phạt vào khung giờ điện thấp điểm khi lượng xe đổ về sạc tăng đột biến.

Chẳng hạn, mạng lưới trụ sạc nhanh DC 120 kW của Nio thu phí chiếm chỗ 0,5 nhân dân tệ/phút (khoảng 1.900 đồng/phút) sau 15 phút ân hạn, với mức trần tối đa 50 nhân dân tệ (khoảng 193.000 đồng). Tương tự, StarCharge cũng áp mức 0,5 nhân dân tệ/phút tại một số trạm sau 10 phút miễn phí, giới hạn tối đa 80 nhân dân tệ (khoảng 310.000 đồng). So với hai đối thủ này, đơn giá theo phút của BYD cao gấp 6 lần và mức phạt tối đa cao gấp từ gần 4 đến 6 lần.

Nhiều đơn vị vận hành trạm sạc nhanh DC tại Trung Quốc như Nio hay StarCharge đều áp dụng phí phạt đỗ quá giờ để tránh ùn ứ. (Ảnh: Nio)

Động thái cứng rắn này xuất phát từ bài toán chi phí khốc liệt của ngành trạm sạc tại Trung Quốc. Ngoài các đô thị lớn, giá điện sạc nhanh DC hiện chỉ dao động quanh mức 1-1,5 nhân dân tệ/kWh (khoảng 3.900-5.700 đồng/kWh) ngay cả vào giờ cao điểm, khiến biên lợi nhuận của các nhà vận hành rất mỏng và phải tìm thêm nguồn thu từ quảng cáo trong ứng dụng hay bán bảo hiểm sạc theo lượt.

Với hạ tầng sạc siêu nhanh đắt đỏ như Flash Charging, việc siết kỷ luật để tăng tối đa số lượt xe ra vào mỗi ngày là yếu tố sống còn.

Bên cạnh thị trường nội địa, BYD trước đó đã công bố kế hoạch xây dựng 6.000 trạm Flash Charging trên toàn cầu và nhiều khả năng cũng sẽ triển khai cơ chế thu phí chiếm chỗ tương tự tại các thị trường quốc tế.