(VTC News) -

Honda Avancier 2027 có thể sớm về Việt Nam

Honda đã đưa mẫu SUV cỡ lớn Avancier thế hệ mới vào dây chuyền sản xuất tại nhà máy ở tỉnh Prachinburi (Thái Lan), sẵn sàng cho màn ra mắt toàn cầu và công bố giá bán ngày 1/12.

Áp dụng ngôn ngữ thiết kế tối giản mới của hãng, ngoại hình Avancier bề thế hơn CR-V với đèn pha LED thanh mảnh có đồ họa khởi động, tay nắm cửa ẩn chỉnh điện và cụm đèn hậu LED chữ U úp ngược mang phong cách Range Rover.

Honda Avancier 2027 được sản xuất tại Thái Lan và là mẫu xe đầu tiên dùng hệ truyền động hybrid thế hệ mới của hãng. (Ảnh: Honda)

Bên trong khoang lái, Avancier 2027 chuyển cần số lên sau vô lăng, lược bỏ phần lớn phím bấm cơ học ở bệ trung tâm và bố trí bảng đồng hồ kỹ thuật số đi kèm màn hình giải trí 15 inch.

Bản RS dùng vô lăng dạng D-Cut vát phẳng, ghế bọc da họa tiết quả trám khâu chỉ đỏ, kết hợp cấu hình 3 hàng ghế có tính năng ghế thư giãn.

Đây cũng là mẫu xe đầu tiên trên thế giới trang bị hệ truyền động Honda Hybrid thế hệ tiếp theo trên nền tảng khung gầm liền khối mới, tối ưu trọng lượng và hỗ trợ hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian chạy điện (eAWD).

BYD hé lộ MPV gia đình mới

BYD tung ảnh hé lộ đầu tiên về một mẫu MPV hoàn toàn mới, nhiều khả năng mang tên thương mại Haijing. Thiết kế xe dạng MPV truyền thống với cửa lùa hai bên, đầu xe có đèn chia tầng tương đồng dòng Sealion 08. Haijing sử dụng tay nắm cửa cơ học để đảm bảo tính thực dụng.

Đặc biệt, trên nóc xe xuất hiện cảm biến LiDAR phục vụ gói hỗ trợ lái thông minh God’s Eye do BYD tự phát triển.

Khoang cabin dự kiến hướng tới phân khúc gia đình cao cấp với tủ lạnh mini, màn hình lớn cùng các trang bị kế thừa từ bản concept Ocean-V như ghế không trọng lực tích hợp sưởi, làm mát và massage.

Mẫu MPV mới thuộc dòng Ocean của BYD được trang bị cảm biến LiDAR trên nóc và cửa lùa hai bên. (Ảnh: BYD)

Thông số chính thức chưa được công bố, nhưng mẫu MPV này được dự đoán có hai phiên bản. Bản plug-in hybrid (PHEV) sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L, công suất 154 mã lực, kết hợp mô-tơ điện đặt ở cầu trước, công suất 268 mã lực, tương tự BYD M9.

Trong khi đó, bản thuần điện (EV) được cho là hỗ trợ công nghệ sạc siêu nhanh Flash Charging. Khi ra mắt, mẫu xe này sẽ bổ sung sản phẩm MPV cho cả bốn thương hiệu của BYD, gồm Dynasty, Ocean, Denza và Linghui.

Giá bán dự kiến khoảng 200.000 nhân dân tệ (tương đương 773 triệu đồng).

Doanh số xe điện Volkswagen tăng vọt 347% tại Trung Quốc

Volkswagen vừa ghi nhận kỷ lục mới tại Trung Quốc khi bàn giao hơn 28.000 xe năng lượng mới (NEV, gồm thuần điện và PHEV) trong tháng 10 vừa qua, tăng 346,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số này giúp hãng nhảy vọt từ vị trí thứ 30 vào nhóm 15 thương hiệu NEV hàng đầu nước này.

Đáng chú ý, kết quả tăng trưởng của Volkswagen diễn ra trái chiều với xu hướng chung của thị trường xe năng lượng mới Trung Quốc. Trong tháng 10, doanh số toàn thị trường giảm 13,7%, xuống còn 1,109 triệu xe.

14 mẫu xe năng lượng mới giúp Volkswagen lấy lại đà tăng trưởng ở mảng xe điện hóa tại Trung Quốc. (Ảnh: Volkswagen)

Động lực tăng trưởng của Volkswagen đến từ dải 14 mẫu NEV trải đều ba liên doanh tại Trung Quốc là VW Anhui, FAW-VW và SAIC VW.

Nổi bật nhất là mẫu SUV điện 5 chỗ ID. Aura T6 (hợp tác phát triển cùng Xpeng) với hơn 12.000 xe bàn giao trong tháng 10 và 46.100 đơn đặt hàng tính đến 11/11.

Bên cạnh đó, sedan PHEV ID. Era 5S đạt 7.100 xe, chiếc SUV EREV ID. Era 8X đạt 3.500 xe và mẫu sedan điện Jetta M6 thu về 17.000 đơn đặt hàng.

Sau khi ra mắt ID. Era 5X và mở đặt trước ID. Aura L5, Volkswagen đặt mục tiêu vào top 10 doanh số NEV Trung Quốc trong năm 2027 với tỷ trọng xe năng lượng mới chiếm 50% dải sản phẩm.