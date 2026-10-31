Sắc vóc 3 mỹ nhân đình đám đối đầu nhau trên phim 'Chị chị em em 3'

Đảm nhận vai Thị Nương - cô gái trẻ si mê anh nuôi, Chi Pu cho biết điều khiến cô suy nghĩ nhiều nhất về nhân vật là những cảm xúc không dễ dàng nói ra. Có những lúc con người ta phải sống theo vai trò mà mọi người mong đợi, trong khi bên trong lại có những mong muốn hoàn toàn khác.