MC 'mát tay' của 'Đường lên đỉnh Olympia': 3 lần điểm cầu anh dẫn có quán quân

(VTC News) -

MC Sơn Lâm là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua các chương trình của VTV. Anh gây chú ý khi 3 năm dẫn điểm cầu có thí sinh giành chức vô địch “Đường lên đỉnh Olympia”.

Sơn Lâm tiếp tục đảm nhận vai trò MC dẫn điểm cầu Hà Nội tại chung kết “Đường lên đỉnh Olympia” mùa 26.

Tại chung kết năm thứ 26, nam MC tiếp tục đảm nhận vai trò này tại điểm cầu Hà Nội, đồng hành với thí sinh Đoàn Lê Anh Đức của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Ba lần dẫn điểm cầu có nhà vô địch Olympia

Năm 2017, Sơn Lâm lần đầu đảm nhận vai trò dẫn điểm cầu tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Khi đó, anh được giao nhiệm vụ kết nối không khí cổ vũ tại Trường THPT Hải Lăng, Quảng Trị, nơi Phan Đăng Nhật Minh theo học.

Nhật Minh, được khán giả gọi bằng biệt danh “cậu bé Google”, đã có màn thể hiện ấn tượng trong trận chung kết năm thứ 17. Dù khởi đầu chưa thực sự thuận lợi, nam sinh Quảng Trị bứt phá ở những phần thi sau, giành tổng cộng 300 điểm và trở thành quán quân Olympia năm 2017.

3 lần dẫn điểm cầu có nhà vô địch Olympia của MC Sơn Lâm.

Năm 2023, Sơn Lâm dẫn tại điểm cầu Thanh Hóa, cổ vũ Lê Xuân Mạnh, học sinh Trường THPT Hàm Rồng. Trong trận chung kết năm thứ 23, Xuân Mạnh vượt qua các đối thủ để giành vòng nguyệt quế. Đây là lần đầu sau 12 năm Thanh Hóa có học sinh góp mặt trong trận chung kết Olympia và cũng là năm địa phương này có nhà vô địch.

Chung kết năm 2024, Sơn Lâm dẫn tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, đồng hành với Võ Quang Phú Đức của Trường THPT chuyên Quốc học Huế và nam sinh này giành chiến thắng. Đây là lần thứ hai liên tiếp Sơn Lâm chứng kiến khoảnh khắc đăng quang của nhà leo núi tại điểm cầu mình phụ trách, lần thứ ba điểm cầu anh dẫn trở thành nơi có thí sinh giành chức vô địch. Điều này khiến anh được khán giả gọi vui là MC “mát tay” của Olympia.

Kỹ sư lọc hóa dầu trở thành MC VTV

Sơn Lâm tên thật là Dương Sơn Lâm, sinh năm 1989. Với hơn 15 năm gắn bó với nghề dẫn, anh là gương mặt quen thuộc trong nhiều chương trình truyền hình như Việc tử tế, Cafe sáng với VTV3, 60 phút mở và Chuyển động 24h, Vua Tiếng Việt.

Ở Chuyển động 24h, Sơn Lâm gây chú ý qua mục Điểm tuần với những bản tin có cách thể hiện hài hước, châm biếm. Một số nội dung của anh từng thu hút sự quan tâm và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Sơn Lâm từng là sinh viên ngành Kỹ sư lọc hóa dầu của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ít người biết Sơn Lâm từng là sinh viên chuyên ngành Kỹ sư lọc hóa dầu của Đại học Bách khoa Hà Nội. Trong thời gian còn ngồi trên giảng đường, anh lọt Top 12 cuộc thi Người dẫn chương trình Truyền hình năm 2010 và giành giải Nhất cuộc thi Sinh viên Thủ đô tài năng - Thanh lịch cùng năm.

Sau khi tốt nghiệp, Sơn Lâm có khoảng hai năm làm việc trong ngành Hóa học. Anh nhận được học bổng thạc sĩ ngành này và sang Hàn Quốc du học. Con đường trước mắt khi ấy tưởng như đã được định hình với một công việc đúng chuyên môn. Tuy nhiên, sau thời gian trải nghiệm, anh nhận ra đây không phải lĩnh vực mình thực sự muốn gắn bó lâu dài.

Vì thế, anh quyết định dừng việc học tại nước ngoài, trở về Việt Nam và bắt đầu lại với nghề dẫn chương trình.

MC Sơn Lâm từng dẫn chương trình “Vua Tiếng Việt”.

Đó không phải lựa chọn dễ dàng. Từ một người được đào tạo về kỹ thuật, Sơn Lâm phải học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và làm quen với môi trường truyền hình. Sau hơn một thập kỷ, anh dần tạo được dấu ấn bằng phong cách dẫn linh hoạt, khả năng ứng biến và lối thể hiện riêng.

Công việc của một MC truyền hình đòi hỏi khả năng thích ứng với nhiều dạng chương trình, từ các nội dung mang tính chính luận, xã hội đến những chương trình giải trí hoặc sự kiện trực tiếp. Với Sơn Lâm, mỗi lần xuất hiện trên sóng đều là quá trình chuẩn bị, tìm hiểu kỹ thông tin và hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp.

Sự xuất hiện ở nhiều chương trình giúp nam BTV xây dựng hình ảnh một người dẫn có khả năng chuyển đổi giữa những sắc thái khác nhau, khi nghiêm túc, khi hài hước, dí dỏm.

Tổ ấm nhỏ bên mối tình đầu

Sơn Lâm và bà xã trải qua khoảng 6 năm tìm hiểu trước khi kết hôn vào năm 2019. Họ gặp nhau trong một sự kiện, khi Sơn Lâm đảm nhận vai trò MC, còn vợ anh làm công việc truyền thông. Nam MC từng chia sẻ rằng anh có ấn tượng với vẻ duyên dáng của cô ngay từ lần đầu gặp gỡ.

MC Sơn Lâm kết hôn với bà xã Lan Hương.

Sơn Lâm chính là mối tình đầu của bà xã Lan Hương. Sở thích và tính cách hòa hợp giúp hai người chia sẻ được rất nhiều điều trong cuộc sống.

Trên trang cá nhân, Sơn Lâm nhiều lần đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc và hài hước của gia đình. Anh chia sẻ rằng mình may mắn khi có người vợ sống kỷ luật, chỉn chu và cùng chí hướng. Họ hiện có với nhau 2 con “đủ nếp đủ tẻ”.

Khi viết bài đón mừng con trai chào đời, anh không quên nịnh khéo vợ yêu: “Con có thể lêu hêu một chút trong cuộc đời này cũng được, nhưng hãy là một người tốt, luôn vui, biết yêu thương, biết cố gắng cho những người mình yêu thương và chọn được một người vợ tuyệt vời như bố con”.