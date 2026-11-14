S-Race 2026 Đà Nẵng: Thể thao học đường nuôi dưỡng đam mê

(VTC News) -

S-Race Đà Nẵng ghi nhận sự tham gia của hơn 12.000 học sinh, thầy cô giáo và phụ huynh tại sự kiện thi đấu trực tiếp và 15 điểm chạy hưởng ứng trên toàn thành phố.

S-Race Đà Nẵng gồm nội dung thi đấu dành cho 3 nhóm tuổi: học sinh Tiểu học (6 - 10 tuổi); học sinh THCS (11 - 14 tuổi); học sinh THPT (15 - 17 tuổi), với cự ly thi đấu từ 1 km đến 3 km. Ban tổ chức trao các giải cá nhân từ Hạng Nhất đến Hạng Mười căn cứ trên thành tích về đích của mỗi vận động viên ở 6 nội dung thi đấu; 3 giải tập thể (tương ứng 3 cấp học) cho đơn vị có nhiều vận động viên tham dự nhất. Tổng giá trị giải thưởng S-Race Đà Nẵng là 142 triệu đồng.

Lễ trao giải gọi tên những “chiến binh” kiên cường.

Tại S-Race 2026 Đà Nẵng, mỗi vận động viên bước vào đường chạy với một mục tiêu khác nhau. Với những học sinh đạt thành tích cao, đó là kết quả của quá trình tập luyện, sự kiên trì và quyết tâm chinh phục thử thách. Với nhiều em khác, niềm vui đơn giản là được tham gia, hoàn thành cự ly và vượt qua chính mình.

Em Nguyễn Đình Gia Linh (THCS Lê Lợi Đà Nẵng) - Top 1 nữ THCS - chia sẻ: “Hằng ngày, em duy trì thói quen chạy bộ vào buổi sáng và đi bơi vào buổi tối. Ba luôn đồng hành, động viên em từ nhỏ đến lớn. Sau S-Race, em sẽ tiếp tục cố gắng tập luyện và tham gia nhiều giải chạy hơn nữa.”

Khoảnh khắc về đích ấn tượng của Nguyễn Đình Gia Linh.

“Em rất vui và tự hào khi những nỗ lực, công sức tập luyện của mình đã được đền đáp bằng kết quả xứng đáng. Trong thời gian tới, em đặt mục tiêu chinh phục các giải đấu cấp thành phố và quốc gia. Em cũng muốn nhắn gửi các bạn học sinh hãy luôn cố gắng, kiên trì tập luyện và không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân”, chia sẻ của em Phạm Văn Anh (Tiểu học - THCS - THPT Hy Vọng) - Top 1 Nam THPT.

Những năm qua, S-Race không ngừng phát triển từ một giải chạy học đường thành hệ sinh thái thể thao học đường với ba cấu phần S-Race, S-Race School và S-Race Family, kết nối học sinh, gia đình, nhà trường và cộng đồng chung tay vì tầm vóc Việt.

Là dự án thể thao học đường đầu tiên tại Việt Nam liên tiếp xác lập Kỷ lục Việt Nam, châu Á (2022) và thế giới (2024), S-Race tiếp tục bứt phá trong năm 2026 với hơn 300.000 lượt vận động viên tham gia, đạt 127% so với năm 2025, đồng thời mở rộng đối tượng đến lứa tuổi mầm non.

S-Race 2026 nhận được sự đồng hành của Tập đoàn TH - một trong những đơn vị tiên phong cùng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành xây dựng và thực hiện các đề án, chương trình về sữa học đường, sức khỏe học đường; trong đó nêu rõ việc chú trọng tới dinh dưỡng lành mạnh, cơ sở khoa học của việc kết hợp dinh dưỡng học đường cân bằng với các hoạt động giáo dục thể chất.

TH Mistori - “người bạn” đồng hành của trẻ em Việt Nam.

Tại S-Race Đà Nẵng, Tập đoàn TH mang tới những “người bạn” đồng hành của trẻ em Việt Nam - Thức Uống Sữa Trái Cây Có Thạch TH true JUICE milk MISTORI và Thức Uống Sữa Lúa Mạch Có Thạch TH true CHOCOMALT MISTORI - với thạch dừa giòn ngon - là nguồn năng lượng hoàn toàn từ thiên nhiên cho thế hệ mới.