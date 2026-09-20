Ra mắt ứng dụng mạng xã hội cộng đồng số VBAP

(VTC News) -

Ngày 20/9, Halotimes Group chính thức ra mắt VBAP trên hai nền tảng Android và iOS. Ứng dụng được phát triển theo mô hình mạng xã hội cộng đồng số, nơi người dùng có thể xây dựng hồ sơ cá nhân, kết nối, chia sẻ nội dung, tham gia các nhóm cộng đồng và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ.

Theo đơn vị phát triển, VBAP tổ chức cộng đồng theo mô hình “ngôi làng số”, tập trung vào các nhóm thành viên có thể tương tác, tổ chức hoạt động chung, giao lưu và hỗ trợ lẫn nhau.

Bên cạnh các tính năng mạng xã hội thông thường, nền tảng hướng đến kết nối người dùng với khách hàng, đối tác hoặc cộng tác viên, qua đó mở rộng hoạt động từ môi trường trực tuyến sang đời sống thực.

Ông Lê Văn Thương, nhà sáng lập VBAP, CEO Tập đoàn Truyền thông Halotimes, giới thiệu về ứng dụng.

Một tính năng được VBAP giới thiệu là “Bắp”, hình thức ghi nhận và cảm ơn giữa các thành viên. Người dùng có thể tặng Bắp cho những người chia sẻ nội dung hữu ích, hỗ trợ thành viên khác hoặc đóng góp cho cộng đồng. Nền tảng xem đây là một phần trong cơ chế tương tác, bên cạnh các hoạt động kết nối và giao thương.

Tại sự kiện giới thiệu, ông Lê Văn Thương, nhà sáng lập VBAP, CEO Tập đoàn Truyền thông Halotimes, cho biết ứng dụng được định hướng như công cụ giúp người dùng kết nối và lan tỏa những giá trị sẵn có, thay vì thay đổi con người hay văn hóa.

“VBAP muốn xây dựng là một nơi mà mỗi người khi bước vào đều có thể tìm thấy những người phù hợp với mình, giới thiệu giá trị của mình và cùng người khác tạo ra những giá trị mới. công nghệ chỉ tạo ra không gian. Con người mới tạo ra cộng đồng”, ông Thương chia sẻ.

Trước khi ra mắt chính thức, VBAP đã giới thiệu bản demo vào ngày cuối tháng 5 và trải qua giai đoạn thử nghiệm với người dùng. Đến nay, ứng dụng có hơn 4.200 người dùng và đã chính thức phát hành trên hệ điều hành Android và iOS.

VBAP định hướng phát triển các hoạt động cộng đồng gắn với học tập, hợp tác, kinh doanh và hỗ trợ lẫn nhau. Nền tảng kỳ vọng người dùng có thể giới thiệu năng lực, kiến thức, kỹ năng hoặc sản phẩm để kết nối với những người có nhu cầu.