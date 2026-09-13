Người dùng có thể thanh toán bằng Zalopay tại 60 quốc gia vào cuối năm nay

(VTC News) -

Tại sự kiện “Xuất Ngoại Club: Creator Meetup” sáng 12/9 ở TP HCM, Zalopay công bố mở rộng hệ sinh thái phục vụ người Việt du lịch nước ngoài, trong đó thanh toán quốc tế là trọng tâm.

Ứng dụng có thể thanh toán tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Trung Quốc… và theo lộ trình sẽ mở rộng ra 60 quốc gia vào cuối năm nay.

Người dùng có thể quét mã QR thanh toán tại điểm bán hàng ở nước ngoài bằng Zalopay.

Với tính năng này, người dùng có thể quét mã QR tại điểm bán hoặc đưa mã QR trên ứng dụng cho thu ngân. Người dùng chỉ cần nhập số tiền ngoại tệ cần thanh toán, ứng dụng sẽ tự động quy đổi ra tiền Việt. Sau đó, tiền sẽ được trừ trực tiếp từ ví Zalopay, tài khoản ngân hàng liên kết hoặc thẻ tín dụng.

Zalopay cũng đang thử nghiệm Chạm thanh toán (Tap to Pay) tại các máy POS chấp nhận thẻ Visa, hướng tới những thị trường phổ biến hình thức thanh toán không tiếp xúc như Mỹ và châu Âu.

Theo ông Hồ Quang Minh, đại diện đội ngũ phát triển sản phẩm Zalopay, một trong những vấn đề được đội ngũ tập trung xử lý là độ trễ khi thanh toán ở nước ngoài. Việc giao dịch chậm hoặc báo lỗi tại điểm bán có thể gây bất tiện cho người dùng, do đó hệ thống được tinh chỉnh để rút ngắn thời gian phản hồi.

Bên cạnh thanh toán, Zalopay đang phát triển thêm các tiện ích dành cho người Việt khi ở nước ngoài, gồm phiên dịch trực tiếp bằng AI, quét mã gọi món, gọi xe, đặt vé tàu cao tốc, vé tham quan và ưu đãi du lịch theo từng quốc gia. Các tính năng này dự kiến được triển khai trong thời gian tới.

Theo định hướng, việc tích hợp các tiện ích du lịch vào cùng một nền tảng nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhiều ứng dụng khác nhau trong một chuyến đi, từ khâu chuẩn bị đến khi ở nước ngoài.

Zalopay ra mắt Xuất Ngoại Club.

Cùng với mở rộng sản phẩm, Zalopay ra mắt Xuất Ngoại Club và chương trình Xuất Ngoại Club Sponsorship, dành cho các nhà sáng tạo nội dung du lịch, với khoai Lang Thang là Nhà sáng tạo nội dung chiến lược và thành viên đầu tiên của Xuất Ngoại Club.

Bà Nguyễn Trần Phương Ngọc, Giám đốc Marketing Zalopay, cho biết doanh nghiệp muốn mở rộng vai trò từ cung cấp giải pháp thanh toán sang đồng hành với các hành trình du lịch và những câu chuyện được tạo ra từ đó.

Nhờ việc không ngừng mở rộng mạng lưới và hoàn thiện tính năng, số lượng người dùng Zalopay thực hiện thanh toán quốc tế đã tăng hơn 11 lần chỉ trong vòng 6 tháng, kể từ tháng 12/2025.