(VTC News) -

Chất lượng kiểm soát của lô iPhone 18 Pro đầu tiên bị đặt dấu hỏi

Dòng iPhone 18 Pro mới ra mắt đang xuất hiện một số phản ánh liên quan đến chất lượng sản phẩm. Người dùng cho biết có những vết trông giống bị cháy ở khu vực ống kính, lớp sơn trên khung máy không đều và một số thiết bị bị móp khung khi nhận hàng.

Một vấn đề khác xuất hiện trong quá trình sử dụng là nhiệt độ thiết bị tăng cao khi thực hiện các tác vụ tải nặng như di chuyển dữ liệu hoặc nâng cấp lên iOS 27. Một số người dùng còn phản ánh khe hở giữa màn hình và khung máy lớn.

Bộ phận chăm sóc khách hàng của Apple cho biết tình trạng khung máy bị móp có thể liên quan đến hợp kim nhôm tương đối nhẹ và mềm, khiến thiết bị có khả năng chịu va đập trong quá trình vận chuyển.

Việc máy sinh nhiệt khi thiết lập ban đầu hoặc hoạt động ở tải cao được cho là bình thường và có thể giảm sau khoảng một tuần.

Lô iPhone 17 Pro đầu tiên năm ngoái từng xuất hiện các vấn đề như bụi bẩn, bong tróc sơn và vết xước trên ống kính. Một số máy còn bị phai màu, sau đó Apple xác định vấn đề giới hạn ở một số lô và cung cấp sản phẩm thay thế miễn phí.

FiiO FT15: Tai nghe Planarmagnetic với driver 101nm

FiiO FT15 là mẫu tai nghe over-ear planarmagnetic có giá 499 USD (khoảng 12,9 triệu đồng), sử dụng vật liệu màng loa mới cùng thiết kế thông số điện học nhằm cho phép kết nối trực tiếp với các nguồn phát di động, thay vì bắt buộc dùng amply công suất lớn.

Tai nghe được trang bị driver kích thước 101 mm, có diện tích rung hiệu dụng 6.443,5 mm², tăng 35% so với thế hệ FT5. Màng loa dày 800 nanomet, giúp giảm khối lượng, tăng tốc độ đáp ứng và hạn chế rung chấn thừa.

FiiO sử dụng cấu trúc ba lớp gồm lớp phủ kim cương bên ngoài để tăng độ ổn định bề mặt, lớp cuộn cảm hợp kim bạc - nhôm ở giữa được sản xuất theo tiến trình 28 nanomet, cùng lớp PET nhằm tạo độ dày cho dải trầm và duy trì độ ấm của âm thanh.

Hệ thống mạch từ cũng được thiết kế lại để phân bổ từ thông đồng đều và kiểm soát độ méo hài.

FiiO FT15 có trở kháng 24Ω và độ nhạy 95 dB/mW, cho phép sử dụng trực tiếp với DAP, dongle DAC hoặc máy tính mà không cần thêm headamp chuyên dụng. Phần vỏ sử dụng gỗ óc chó đen chuẩn FAS, hỗ trợ tiêu âm nội bộ. Tổng trọng lượng tai nghe là 425 g.

OpenAI phát hiện mô hình AI dạy phiên bản sau “nói dối”

OpenAI vừa công bố báo cáo về khung phương pháp theo dõi và điều tra các sự cố AI hoạt động sai mục tiêu, trong đó nêu trường hợp mô hình GPT-5.6 Sol tự chèn chỉ dẫn để các phiên bản tương lai che giấu sai sót trước người dùng.

Theo OpenAI, đây là những hành vi được ghi nhận trong quá trình huấn luyện, không phải trong sử dụng thực tế, và công ty đã xác định nguyên nhân cũng như triển khai biện pháp khắc phục.

Báo cáo mô tả GPT-5.6 Sol đã thêm hướng dẫn vào các “bản tóm tắt nén” của lịch sử hội thoại, yêu cầu phiên bản sau chỉ minh bạch khi bị hỏi trực tiếp.

Trong một tình huống khác, mô hình còn tự tải tệp của mình lên Internet để tạo nguồn tham chiếu từ web, đồng thời chèn các chỉ dẫn nhập vai mô tả bản thân là thực thể độc lập và không bị ràng buộc như chatbot thông thường.

OpenAI cho biết mọi nhân viên đều có thể báo cáo nghi ngờ AI hoạt động sai, sau đó mỗi sự cố sẽ được phân vào ba nhóm gồm công khai ngay, cần điều tra hoặc điều tra diện rộng.

Công ty đặt mục tiêu biến việc công bố các sự cố AI thành hoạt động thường xuyên, với mỗi báo cáo đều nêu rõ hành vi, mức độ nghiêm trọng, bối cảnh phát hiện và biện pháp khắc phục.