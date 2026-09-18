Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho nhiệm vụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo

(VTC News) -

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) vừa phát thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026.

NATIF sẽ nhận đề xuất từ các doanh nghiệp và tổ chức có tư cách pháp nhân, nhằm phát triển sản phẩm, dịch vụ, quy trình hoặc mô hình kinh doanh mới, hoặc cải tiến đáng kể những sản phẩm và dịch vụ hiện có thông qua ứng dụng AI.

Khác với việc chỉ đánh giá ý tưởng công nghệ, NATIF sẽ tập trung vào khả năng ứng dụng AI để giải quyết các vấn đề cụ thể. Hồ sơ đề xuất cần nêu rõ mục tiêu, nội dung, phương án triển khai, kết quả đầu ra, kế hoạch tài chính và cơ cấu nguồn vốn. Tính khả thi của dự án sẽ được xem xét dựa trên phương pháp thực hiện, tiến độ, thời gian và tổng mức kinh phí.

Các nhiệm vụ được lựa chọn phải có khả năng ứng dụng trực tiếp, tạo ra hiệu quả kinh tế hoặc giải quyết các vấn đề xã hội, đồng thời góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Đặc biệt, dữ liệu là yếu tố quan trọng; tổ chức đề xuất cần chỉ ra nguồn dữ liệu phục vụ cho giải pháp AI, khả năng tiếp cận, quyền sử dụng và chất lượng dữ liệu, cũng như kế hoạch chuẩn bị dữ liệu phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và tiến độ triển khai.

Giải pháp AI cũng cần đáp ứng các yêu cầu cụ thể về tính năng, chỉ tiêu kỹ thuật, khả năng tích hợp và chi phí triển khai. Hồ sơ không chỉ cần mô tả công nghệ mà còn phải chứng minh khả năng vận hành trong môi trường thực tế và đáp ứng nhu cầu của đơn vị sử dụng.

Thời gian thực hiện mỗi nhiệm vụ không quá 12 tháng, nhằm khuyến khích các giải pháp có mức độ sẵn sàng cao, có thể nhanh chóng hình thành sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.

NATIF ưu tiên các dự án ứng dụng AI trong sáu lĩnh vực: công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp và chế biến nông sản; y tế và dược phẩm; logistics và chuỗi cung ứng; thương mại, dịch vụ và quản trị doanh nghiệp; cơ quan hành chính Nhà nước.

Các địa bàn ưu tiên bao gồm Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Tây Ninh và các địa phương có nhu cầu tham gia.

Các tổ chức có hợp đồng, thỏa thuận hoặc cam kết hợp pháp với viện nghiên cứu, trường đại học hoặc doanh nghiệp nhỏ và vừa có giải pháp công nghệ AI sẽ được ưu tiên xem xét.

Mức tài trợ từ ngân sách Nhà nước tối đa là 3 tỷ đồng cho mỗi nhiệm vụ, và tổ chức chủ trì cần có phương án chứng minh khả năng huy động nguồn vốn hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước.

Trong trường hợp số hồ sơ đáp ứng đầy đủ điều kiện vượt quá số lượng nhiệm vụ dự kiến tài trợ, NATIF sẽ xét chọn theo thứ tự nộp hồ sơ hợp lệ trong phạm vi kinh phí được cấp.

Tất cả nhiệm vụ phải tuân thủ quy định về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn môi trường và các quy định pháp luật liên quan.