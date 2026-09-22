Quý I/2027, Hòa Phát cho ra lò sản phẩm ray đường sắt cao tốc đầu tiên

(VTC News) -

Ngày 22/9, Tập đoàn Hòa Phát cho biết đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã hoàn thành gần 70% tiến độ dự án Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất. Dự án đang được đẩy nhanh tiến độ, tập trung hoàn thiện kết cấu nhà xưởng và lắp đặt thiết bị công nghệ.

Toàn cảnh dự án sản xuất ray đường sắt Hòa Phát.

“Chúng tôi đang tập trung thi công song song nhiều hạng mục từ mặt bằng, kết cấu nhà xưởng, đường vận chuyển, cầu trục đến các hệ thống điện, nước và hạ tầng phụ trợ. Khu vực nào đủ điều kiện sẽ bàn giao và tiến hành lắp đặt ngay, qua đó tận dụng tối đa mặt bằng, nhân lực và bám sát tiến độ chung của dự án. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay, nhằm chuẩn bị đầy đủ điều kiện tiếp nhận hệ thống thiết bị công nghệ do Tập đoàn SMS cung cấp” - ông Nguyễn Minh Đức - Phó Ban Dự án - cho biết và thông tin thêm dự kiến từ tháng 10/2026, Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất sẽ bước vào giai đoạn cao điểm tiếp nhận, lắp đặt, điều chỉnh, chạy thử thiết bị với sự giám sát, phối hợp kỹ thuật của đội ngũ chuyên gia SMS.

Song song với việc đẩy mạnh tiến độ thi công dự án, Hòa Phát cũng phối hợp với Tập đoàn SMS và Trường Vật liệu - Đại học Bách khoa tổ chức đào tạo cho đội ngũ kỹ sư, nhân sự kỹ thuật để có thể nhanh chóng nhận chuyển giao công nghệ, sẵn sàng làm chủ sản xuất và vận hành nhà máy ổn định. Đồng thời, Công ty Cổ phần Ray và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất đang kiện toàn bộ máy nhân sự qua công tác bố trí, bổ nhiệm đội ngũ quản lý ở các vị trí phù hợp.

Theo Tập đoàn Hòa Phát, sản phẩm thép công nghệ cao của nhà máy bao gồm: Ray đường sắt tốc độ cao, các loại thép ray đường sắt đô thị, ray cầu trục. Ngoài ra, nhà máy còn sản xuất các dòng thép hình U, I, H, V và nhiều loại thép đặc biệt khác.

Với lợi thế luyện thép từ quặng sắt ít tạp chất, ray thép Hòa Phát sản xuất đạt chiều dài lên đến 100m, độ thẳng, độ phẳng cao, độ cứng ray vượt trội. Hòa Phát kiểm soát hình học thanh ray chuẩn xác bằng thiết bị laser, siêu âm khuyết tật bên trong đảm bảo chất lượng ray thép hoàn hảo trước khi đưa ra thị trường.

Sản phẩm tuân thủ những tiêu chuẩn khắt khe nhất thế giới, bao gồm EN 3674 (Châu Âu), JIS E1101 (Nhật Bản), GB/T 2585 (Trung Quốc) và TB/T 2344 (Trung Quốc), đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt trong ngành giao thông và công nghiệp nặng.

Dự kiến quý 1/2027, Hòa Phát sẽ cho ra lò sản phẩm ray đường sắt cao tốc đầu tiên, kịp thời phục vụ các dự án đường sắt trọng điểm của quốc gia, khẳng định năng lực sản xuất của Hòa Phát đối với các sản phẩm thép có giá trị gia tăng cao.