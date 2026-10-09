Quốc lộ 6 qua phường Chương Mỹ khẩn trương hoàn thiện, diện mạo mới dần lộ rõ

Dù vậy, dự án vẫn còn một số điểm nghẽn. Việc di dời Nghĩa trang người nước ngoài chưa hoàn tất; Thành phố đang phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng để hoàn thiện phương án và hồ sơ liên quan. Phương án tái định cư tại phường Yên Nghĩa và khu vực Biên Giang (phường Chương Mỹ) đã được chấp thuận, địa phương tiếp tục vận động người dân bàn giao mặt bằng. Tuyến cấp nước sạch của Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai cũng chưa được di chuyển, trong khi một số vị trí hoàn trả mặt đường sau thi công tuyến ống Xuân Mai chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, cần sớm khắc phục.