Quantum Innovator Residency gia nhập liên minh lượng tử toàn cầu

(VTC News) -

Dấu mốc kết nối Việt Nam với mạng lưới nghiên cứu lượng tử toàn cầu

Trong bối cảnh công nghệ lượng tử đang mở ra những tiềm năng đột phá trong nhiều lĩnh vực, từ tính toán, truyền thông, an ninh thông tin đến tài chính, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành một trong những nền tảng quan trọng để các quốc gia tham gia sâu hơn vào cuộc cách mạng công nghệ mới.

Nam A Bank chào đón các nhân tài lượng tử bước vào hành trình đào tạo chuyên sâu.

Đón đầu xu hướng này, Quantum Innovator Residency - chương trình phát triển nhân tài công nghệ chuyên sâu do Trường Đại học Quang Trung (QTU), Quanova và Quandela phối hợp triển khai, với sự đồng hành của Nam A Bank, đã chính thức trở thành đơn vị đầu tiên tại Đông Nam Á tham gia QUASAR (Research Alliance of Centres and Researchers Studying Quantum and Society) - Liên minh Nghiên cứu Toàn cầu về Lượng tử và Xã hội.

QUASAR kết nối các trung tâm nghiên cứu và học giả quốc tế, tập trung tìm hiểu những tác động đa chiều của công nghệ lượng tử đối với xã hội, bao gồm các khía cạnh đạo đức, pháp lý, môi trường, an ninh, kinh tế và chính trị.

Việc gia nhập liên minh mở ra cơ hội để chương trình tiếp cận mạng lưới tri thức toàn cầu, đồng thời đưa góc nhìn của Việt Nam - một nền kinh tế đang từng bước xây dựng năng lực lượng tử - vào các cuộc đối thoại quốc tế về phát triển công nghệ có trách nhiệm.

Ứng viên chia sẻ tại buổi gặp mặt.

Đặc biệt, Quantum Innovator Residency xác định đổi mới sáng tạo không thể tách rời nhu cầu thực tiễn của xã hội. Bên cạnh kiến thức chuyên sâu về tính toán lượng tử photonic và phát triển doanh nghiệp công nghệ, học viên còn được khuyến khích tìm hiểu những vấn đề thực tế của cộng đồng, doanh nghiệp và các ngành kinh tế để phát triển các giải pháp có giá trị ứng dụng.

Nam A Bank chào đón 11 nhân tài lượng tử bước vào hành trình đào tạo chuyên sâu

Song song với dấu mốc kết nối quốc tế, công tác tuyển chọn nhân lực cho chương trình cũng đã được triển khai.

Trước đó, chương trình phát triển nhân tài lượng tử 2026 (Quantum Innovator Residency Program) đã tổ chức hoạt động giới thiệu và phỏng vấn tuyển chọn, thu hút các ứng viên có nền tảng học thuật và năng lực chuyên môn trong những lĩnh vực liên quan như Vật lý, Toán tin, Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo (AI) và Khoa học dữ liệu.

Nam A Bank đã đồng hành cùng Trường Đại học Quang Trung và các đối tác ra mắt và vận hành Trung tâm Giải mã lượng tử Quang Trung.

Trải qua vòng đánh giá, 11 ứng viên xuất sắc đã được lựa chọn tham gia chương trình. Đây là những nhân tố được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển năng lực nghiên cứu, tư duy đổi mới sáng tạo và khả năng ứng dụng công nghệ lượng tử vào thực tiễn.

Nhằm chào đón và tiếp thêm động lực cho các học viên trước khi bắt đầu hành trình mới, Nam A Bank phối hợp cùng ban tổ chức triển khai buổi gặp gỡ, giao lưu với 11 nhân tài lượng tử. Tại đây, các ứng viên có cơ hội tìm hiểu về văn hóa doanh nghiệp, tầm nhìn và định hướng phát triển công nghệ của ngân hàng, đặc biệt là tiềm năng ứng dụng công nghệ lượng tử trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Sinh viên tham quan Trung tâm Giải mã lượng tử Quang Trung.

Thông qua hoạt động kết nối này, Nam A Bank mong muốn mang đến cho các học viên góc nhìn thực tiễn từ môi trường doanh nghiệp, giúp các bạn nhận diện những bài toán công nghệ trong ngành, từ đó có thêm cơ sở định hướng nghiên cứu và phát triển các giải pháp trong tương lai.

Theo kế hoạch, học viên sẽ tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu tại Trường Đại học Quang Trung dưới sự hướng dẫn của đội ngũ giáo sư, chuyên gia quốc tế. Bên cạnh kiến thức kỹ thuật, chương trình còn chú trọng cố vấn cá nhân, thực hành tại doanh nghiệp, phát triển dự án khởi nghiệp và các sáng kiến tạo tác động tích cực cho cộng đồng.

Từ dấu mốc gia nhập QUASAR đến hành trình đào tạo 11 nhân tài trẻ, Quantum Innovator Residency đang từng bước kết nối tri thức quốc tế với khát vọng làm chủ công nghệ của Việt Nam.

Với sự đồng hành của Nam A Bank và các đối tác, chương trình kỳ vọng góp phần hình thành thế hệ nhân lực lượng tử có chuyên môn, tư duy đổi mới và trách nhiệm xã hội, sẵn sàng đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái khoa học, công nghệ quốc gia.