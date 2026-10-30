Quảng Ngãi bổ nhiệm cán bộ nhiều cơ quan, đơn vị

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ngãi Tạ Công Dũng công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm và giao quyền lãnh đạo tại một số cơ quan, đơn vị.

Theo đó, ông Nguyễn Quốc Việt, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi, được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi.

Ông Trần Hoài Thu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Tây Thượng, được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Võ Minh Vương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi.

Thời hạn bổ nhiệm đối với 3 cán bộ trên là 5 năm, từ ngày 2/11/2026 đến ngày 2/11/2031.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Quốc Việt (trái) và ông Trần Hoài Thu (phải).

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định giao quyền Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cho ông Phạm Nhật Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm, kể từ ngày 2/11/2026 cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Giám đốc.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm chúc mừng các cán bộ được giao nhiệm vụ mới, đồng thời yêu cầu khẩn trương bắt tay vào công việc, không để xảy ra khoảng trống trong quản lý, điều hành.

Ông nhấn mạnh, các cán bộ cần phát huy năng lực, kinh nghiệm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và nâng cao hiệu quả công việc trên cương vị mới.