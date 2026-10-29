Gia Lai khánh thành đường băng 3.245 tỷ, đón chuyến bay quốc tế từ Macao

(VTC News) -

Chiều 29/10, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ khánh thành Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát và Lễ đón chuyến bay charter đến Cảng Hàng không Phù Cát Nhà ga hành khách T2.

UBND tỉnh Gia Lai cắt băng khánh thành Dự án Đường cất hạ cánh số 2, Cảng Hàng không Phù Cát

Theo UBND tỉnh Gia Lai, Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát hoàn thành và đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và của tỉnh nói chung.

Cũng trong buổi khánh thành, Đường cất hạ cánh số 2, Cảng Hàng không Phù Cát đón chuyến bay quốc tế hạ cánh đầu tiên QH9585 của Bamboo Airways đưa 166 hành khách bay thẳng từ Macao (Trung Quốc) đến Quy Nhơn.

Chuyến bay quốc tế đầu tiên QH9585 của Bamboo Airways đưa 166 hành khách bay thẳng từ Macao (Trung Quốc) đến Quy Nhơn.

Đây là sự kiện quảng bá hình ảnh Gia Lai, đến du khách, doanh nghiệp lữ hành, cơ quan truyền thông và thị trường khách quốc tế với thông điệp “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”.

Qua đó kết nối hàng không với phát triển du lịch, từng bước hình thành, mở rộng thị trường và dòng khách quốc tế. Khuyến khích các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành nghiên cứu, tiếp tục khai thác các chuyến bay charter và xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đánh giá cao sự quyết tâm của chính quyền và người dân tỉnh Gia Lai khi đưa dụ án Đường cất hạ cánh số 2, Cảng Hàng không Phù Cát hoàn thành đúng kế hoạch.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát là công trình giao thông trọng điểm, nhằm nâng cao năng lực khai thác cảng hàng không, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận các loại tàu bay hiện đại, tăng cường kết nối và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dự án được khởi công ngày 19/8/2025, sau hơn một năm triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và trách nhiệm, đến nay công trình đã hoàn thành theo kế hoạch.

“Công trình hoàn thành không chỉ tăng cường năng lực hạ tầng hàng không mà còn mở ra cơ hội để Gia Lai kết nối nhanh hơn, rộng hơn và hiệu quả hơn với các trung tâm kinh tế, du lịch trong nước và quốc tế”, ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tri ân tại buổi lễ khánh thành Dự án đường cất hạ cánh số 2, Cảng hàng không Phù Cát.

Tháng 8/2025, UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt và khởi công xây dựng Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát với tổng mức đầu tư 3.245 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh làm chủ đầu tư.

Đây là Dự án nhóm B, thuộc loại công trình hàng không (khu bay và các công trình bảo đảm hoạt động bay), cấp I. Nguồn vốn thực hiện dự án từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý (bao gồm nguồn vốn Trung ương hỗ trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác) trong giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.

Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát với tổng mức đầu tư 3.245 tỷ đồng.

Xây dựng đường cất hạ cánh (CHC) số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay CHK Phù Cát đảm bảo tiếp nhận các loại tàu bay Code C như A320, A321 và tương đương (có thể tiếp nhận các loại tàu bay Code E khi có nhu cầu), quy mô xây dựng gồm: Đường CHC số 2 (33L-15R) nằm song song, cách đường CHC hiện hữu a=215m về phía Tây với các kích thước đường CHC (3.048x45)m; Hệ thống 4 đường lăn nối và 2 đường lăn thoát nhanh; Hệ thống mương thoát nước dọc hai bên mép dải san gạt đường CHC số 2, hệ thống cống ngầm, hệ thống rãnh thấm, hệ thống rãnh biên, bổ sung hệ thống hố ga đấu nối đồng bộ đảm bảo thoát nước công trình.

Ngoài ra, dự án còn có hệ thống đảm bảo hoạt động bay bởi đèn tiếp cận CAT II tại đầu 33R đường CHC và hệ thống đèn tiếp cận CAT I đầu 15L đường CHC số 2; hệ thống biển báo, đèn hiệu, chiếu sáng đồng bộ phục vụ khai thác; xây dựng hệ thống quan trắc khí tượng tự động, nhà trạm nguồn và thiết bị cấp điện đồng bộ khai thác; Hệ thống đường công vụ, xây dựng hàng rào, bốt gác phục vụ an ninh đồng bộ.

Việc hoàn thành và đưa đường cất hạ cánh số 2 vào khai thác không chỉ là một dấu mốc quan trọng về hạ tầng giao thông hàng không, mà còn mở ra một không gian phát triển mới cho tỉnh Gia Lai.