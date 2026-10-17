Nga tập kích nhà máy luyện kim lớn nhất của Ukraine

(VTC News) -

Quân đội Nga tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn bằng loại vũ khí chính xác cao trên bộ, trên không và trên biển cùng với máy bay không người lái tấn công nhằm vào nhà máy luyện kim, doanh nghiệp sản xuất máy biến áp và cơ sở năng lượng tại thành phố Kryvyi Rih, Zaporozhye và Zhytomyr của Ukraine.

Tại thành phố Kryvyi Rih, nhà máy luyện kim bị tấn công - đây là doanh nghiệp luyện kim lớn nhất Ukraine, chuyên cung cấp các sản phẩm kim loại cho tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraine.

Nga tiếp tục tấn công Ukraine. (Ảnh: Sputnik)

Trong khi tại Zhytomyr, một trạm biến áp điện bị nhắm mục tiêu. Trạm này phân phối điện từ các vùng phía tây đến miền trung Ukraine để phục vụ hoạt động của nhiều doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng.

Tương tự, nhà máy luyện kim ở thành phố Zaporozhye, từng là doanh nghiệp luyện kim lớn nhất Ukraine phải hứng chịu đòn tập kích. Nhà máy này thuộc SCM - tập đoàn công nghiệp lớn nhất Ukraine. Trước đây, nhà máy sản xuất tới 1,44 triệu tấn gang và hơn 1,3 triệu tấn thép cán mỗi năm. Sản phẩm chủ yếu phục vụ nhu cầu của ngành công nghiệp quân sự.

Ngoài ra, một tàu chở hàng khô đang vận chuyển hàng hóa quân sự đến cảng Odessa cũng bị trúng đạn khi đang di chuyển trên biển.

Trong khi ở diễn biến khác, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) cung cấp 300 tên lửa đánh chặn Patriot và bổ sung 70 tỷ euro viện trợ cho năm tới. Đề nghị được đưa ra khi xuất hiện thông tin Ukraine gần như đã cạn kiệt kho tên lửa do Mỹ sản xuất, loại vũ khí có khả năng đánh chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels, ông Zelensky cảnh báo Nga đã bắt đầu chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Điều này khiến hàng triệu người dân có nguy cơ tiếp tục phải hứng chịu các cuộc tập kích khi mùa đông đang đến gần.