Tin mới tình hình sức khoẻ 2 nạn nhân sống sót trong vụ cháy quán ăn ở TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 6/12, tin từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, sức khoẻ 2 nạn nhân trong vụ cháy quán ăn - đang được điều trị tại bệnh viện đã tạm ổn định và được theo dõi đặc biệt.

TS.BS Huỳnh Quang Đại, Phụ trách điều hành Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, kết quả nội soi phế quản cho thấy chị Trần Thị Thuỳ T. (2004) bị tổn thương phổi do hít nhiều khói, muội than, kèm bỏng niêm mạc đường thở độ 2.

Nạn nhân sống sót trong vụ cháy đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Bệnh nhân còn bị gãy xương vai và gãy xương sườn số 4 - 5. Hiện, chị được hỗ trợ hô hấp bằng liệu pháp oxy lưu lượng cao, phun khí dung thuốc giãn phế quản và thuốc loãng đàm, đồng thời theo dõi nguy cơ suy hô hấp tiến triển, tràn khí màng phổi. Các bác sĩ chấn thương chỉnh hình và ngoại lồng ngực đang giám sát liên tục các tổn thương vùng ngực - vai.

Trong khi đó, chị Trần Thị Ngọc K. (2007) bị tổn thương phổi mức độ nhẹ hơn, bỏng đường thở độ 1, đang được thở oxy và phun khí dung giãn phế quản. Do nguy cơ nhiễm trùng thứ phát, bệnh nhân được theo dõi và điều trị kháng sinh trong vài ngày; nếu đáp ứng tốt, có thể xuất viện sớm.

Chia sẻ về giây phút thoát nạn, chị Thuỳ T. cho biết, vào khoảng 4h sáng, một chị cùng phòng đi vệ sinh phát hiện cháy rồi hô hoán.

"Chúng tôi chạy ra cửa sổ nhưng khói và hơi nóng quá dày đặc nên buộc phải nhảy xuống. Tôi đưa tay đỡ khi chạm đất nên không bị chấn thương đầu”, chị T. nói.

Còn chị Ngọc K. cho hay, khi nghe kêu cứu, chị hoảng hốt chạy ra cửa sổ rồi nhảy xuống. Sau đó được đưa đi cấp cứu.

TS.BS Huỳnh Quang Đại cảnh báo bỏng đường hô hấp, ngộ độc CO và HCN là các tình trạng phổ biến trong hỏa hoạn; khí nóng có thể gây bỏng, phù nề và tắc nghẽn đường thở; muội than bám sâu vào khí quản, phế quản gây tổn thương phổi.

Ông khuyến cáo khi xảy ra cháy, cần giữ bình tĩnh, tìm lối thoát thấp vì khói thường bay lên cao; dùng khăn ướt che mũi miệng, bò hoặc cúi để tránh hít phải khí độc. Nếu kẹt trong phòng, mở cửa sổ cho khói thoát bớt, dùng khăn ướt bịt kín khe cửa; không nhảy từ tầng cao nếu không có đệm hoặc điểm đáp an toàn. Người bị bỏng cần làm mát vùng tổn thương bằng nước sạch và gọi cấp cứu ngay.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, vào khoảng hơn 4h ngày 5/12, lửa bùng lên từ căn nhà 4 tầng cho thuê kinh doanh quán ăn khiến 4 người tử vong và 2 người bị thương.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng triển khai lực lượng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đến hiện trường.

Quan sát bên ngoài, căn nhà xảy ra hỏa hoạn có 4 tầng, mặt tiền hướng ra đường Trần Hưng Đạo. Ba tầng phía trên được che phủ bởi biển quảng cáo lớn.

Các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM làm việc tại hiện trường, thu thập chứng cứ, trích xuất camera và lấy lời khai những người liên quan để xác định nguyên nhân cụ thể.