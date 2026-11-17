(VTC News) -

Mẫu SUV đô thị đáp ứng cả nhu cầu di chuyển hằng ngày và những chuyến đi cuối tuần, với giá chỉ còn 530 triệu đồng sau ưu đãi cọc sớm từ nay tới hết ngày 18/11/2026.

Đi xa thuận tiện, sạc nhanh chỉ 28 phút lên 70%

Ra mắt ngày 12/11/2026, VF 5 mới thu hút sự quan tâm với nhiều trang bị phù hợp nhu cầu sử dụng gia đình. Trong đó, phiên bản Premium sở hữu bộ pin dung lượng 43kWh cho quãng đường di chuyển tới 370km sau mỗi lần sạc đầy. Khả năng này mở rộng phạm vi sử dụng của chiếc SUV cỡ A từ đi làm trong phố tới những chuyến về quê, du lịch ngắn ngày.

Đây là lý do anh Hải Phong, kỹ sư đang sống tại Hà Nội, rất hào hứng với VF 5 mới. Anh dự định mua ô tô để chủ động đưa gia đình về quê vào cuối tuần, đồng thời sử dụng đi làm trong tuần.

“Trước đây, mỗi lần về quê tôi thường phải đặt xe, rồi sắp xếp giờ giấc theo chuyến. Tôi muốn có ô tô riêng để cả nhà thích đi lúc nào thì đi. Với tầm vận hành của VF 5 thì có thể yên tâm đi xa”, anh Phong chia sẻ.

Trường hợp cần sạc xe giữa đường, VF 5 mới hỗ trợ sạc nhanh từ 10% lên 70% trong chưa đầy 28 phút. Khoảng thời gian này phù hợp để kết hợp với lúc cả nhà nghỉ chân, uống nước, thư giãn trước khi tiếp tục hành trình. Mạng lưới sạc của V-Green hiện đã đạt quy mô hơn 155.000 cổng tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Động cơ điện trên xe có công suất 72kW, mô-men xoắn cực đại 180Nm. Xe cũng được tích hợp chức năng kiểm soát hành trình Cruise Control, có thể duy trì tốc độ đã cài đặt khi đi trên đường trường hoặc cao tốc, giảm việc người lái phải giữ chân ga liên tục.

Thoải mái cho người đồng hành ở hàng ghế sau

Theo anh Hải Phong, VF 5 mới còn dành nhiều tiện nghi cho hàng ghế thứ hai, từ tư thế ngồi tới khả năng làm mát, đáp ứng nhu cầu chở người thân trên những chuyến đi dài.

Cụ thể, hàng ghế sau có độ ngả lưng thoải mái, khoảng để chân rộng và phần đệm đỡ đùi được bố trí hợp lý. Vị trí này cũng có cửa gió điều hòa riêng, đưa luồng khí mát trực tiếp tới hành khách. Đây là tiện nghi thiết thực với người ngồi sau trong những chuyến đi giữa thời tiết nắng nóng.

Ngoài ra, VF 5 mới được trang bị 6 túi khí, bổ sung khả năng bảo vệ người lái và hành khách trong tình huống va chạm.

“Mua xe cho gia đình thì đâu thể chỉ quan tâm đến người cầm lái. Khi về quê, du lịch, bố tôi thích ngắm cảnh, còn mẹ thường tranh thủ chợp mắt trên xe. Vì vậy, lúc chọn ô tô, tôi cũng phải xem kỹ các trang bị ở hàng ghế sau. Với cấu hình của VF 5 thì có thể yên tâm là các cụ sẽ thấy thoải mái trên đường dài”, anh Phong chia sẻ.

Chiều dài cơ sở 2.513 mm cũng góp phần tạo nên khoang nội thất rộng rãi. Trong khi đó, VF 5 mới vẫn có kích thước gọn gàng với chiều dài 3.987mm, rộng 1.772mm, cao 1.595mm. Chiều dài chưa tới 4 m thuận lợi khi xoay trở trong phố hoặc đưa xe vào bãi đỗ, phù hợp để dùng làm phương tiện đi lại hằng ngày.

Khách hàng đặt cọc VF 5 mới trong giai đoạn từ ngày 12/11 đến hết ngày 18/11/2026 được hưởng ưu đãi 10 triệu đồng. Theo đó, phiên bản Premium dành cho gia đình có giá 530 triệu đồng sau ưu đãi, từ mức niêm yết 540 triệu đồng. Xe dự kiến được bàn giao từ sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.