(VTC News) -

Nissan cùng công ty vật liệu Nhật Bản Food Reborn tìm ra hướng ứng dụng mới cho lá dứa trong ngành công nghiệp ô tô, giải quyết vấn đề mỗi năm có hàng chục triệu tấn phụ phẩm nông nghiệp bị thải bỏ.

Theo Nissan, loại vật liệu composite bền vững này còn đáp ứng được các tiêu chuẩn chịu lực khắt khe trong môi trường đua xe thể thao, lĩnh vực vốn đòi hỏi vật liệu nhẹ, bền, nhưng nguồn cung composite sinh học hiện vẫn khan hiếm và đắt đỏ.

Giám đốc điều hành phụ trách phát triển công nghệ của Nissan, ông Tatsuzo Tomita, cho biết hãng đã phát triển thành công vật liệu composite gia cường sợi mới tận dụng lá dứa, một loại phụ phẩm thường không được sử dụng và bị vứt bỏ, nhưng vẫn mang lại hiệu suất vận hành cao cho những môi trường khắc nghiệt như đường đua.

Sợi chiết xuất từ lá dứa được dệt thành vải chuyên dụng để làm lớp gia cường cho vật liệu composite. (Ảnh: Nissan)

Để tạo ra bộ phận thân vỏ hoàn chỉnh, sợi thô chiết xuất từ lá dứa sẽ trải qua quy trình kéo thành sợi dẹt, sau đó dệt thành tấm vải chuyên dụng. Lớp vải sợi dứa này đóng vai trò là khung gia cường bên trong vật liệu composite, kết hợp cùng nhựa resin chuyên dụng trước khi được ép khuôn định hình thành các tấm thân vỏ xe như nắp ca-pô.

Nissan cho biết vật liệu thành phẩm từ sợi lá dứa đạt độ bền kéo cao hơn so với các dòng vật liệu composite sợi tự nhiên truyền thống làm từ sợi lanh, loại vật liệu hiện đang được đối thủ BMW ứng dụng trên xe đua và mẫu xe ý tưởng M Concept Neue Klasse.

Dù chưa công bố bảng dữ liệu thử nghiệm độc lập để đối chiếu chi tiết, hãng xe Nhật khẳng định đây là bước tiến quan trọng trong lộ trình phát triển bền vững Green Program 2030.

Chi tiết nắp ca-pô được làm từ lá dứa của Nissan. (Ảnh: Nissan)

Theo thỏa thuận hợp tác, Nissan sẽ cấp phép công nghệ nhựa gia cường sợi tự nhiên bao gồm quy trình sản xuất sợi dẹt, vải dệt và vật liệu nhựa cho Food Reborn.

Bà Etsuko Uda, CEO của Food Reborn, nhấn mạnh việc biến phụ phẩm như lá dứa thành vật liệu hiệu suất cao cho ô tô và dụng cụ thể thao mang ý nghĩa lớn, tận dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu lên tới hơn 50 triệu tấn lá dứa bị nông dân toàn cầu thải bỏ mỗi năm mà không ảnh hưởng tới sản xuất lương thực.

Mẫu nắp ca-pô làm từ sợi lá dứa hiện đang được Nissan trưng bày trong khuôn khổ Triển lãm Công nghệ Vật liệu Tiên tiến SAMPE Nhật Bản 2026 diễn ra tại Tokyo. Hãng chưa ấn định thời điểm đưa loại vật liệu này lên các dòng xe thương mại đại trà.