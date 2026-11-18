(VTC News) -

Đây là một trong những dự án đầu tư trọng điểm của AVES trong giai đoạn đầu hoạt động, nhằm phát triển năng lực sản xuất song song với nghiên cứu và phát triển công nghệ, đồng thời là cơ sở để doanh nghiệp triển khai kế hoạch đưa các dòng xe điện thông minh mang thương hiệu Việt Nam ra thị trường trong nước và quốc tế.

Đầu tư hệ thống sản xuất xe điện công suất 300.000 xe mỗi năm

Tổ hợp tại Hưng Yên được AVES phát triển trên cơ sở hạ tầng nhà xưởng hiện hữu, bao gồm hệ thống dây chuyền sản xuất, khu vực nghiên cứu và phát triển sản phẩm, văn phòng kỹ thuật cùng các hạng mục phụ trợ.

Nhà máy có công suất thiết kế 300.000 xe/năm, phục vụ hoạt động sản xuất các dòng xe đạp điện, xe máy điện và xe ba bánh điện. Đây là những nhóm sản phẩm trọng tâm trong chiến lược phát triển phương tiện di chuyển thông minh của AVES.

Tổ hợp nhà máy sản xuất xe điện và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) của AVES.

Hệ thống sản xuất được định hướng đầu tư máy móc, trang thiết bị và quy trình kiểm soát chất lượng hiện đại nhằm đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, độ an toàn và tính ổn định của sản phẩm.

Theo kế hoạch, nhà máy sẽ đi vào vận hành trong quý II/2027, phục vụ việc sản xuất và thương mại hóa các dòng xe điện đầu tiên của AVES trong năm 2027. Song song với việc hoàn thiện cơ sở vật chất, doanh nghiệp đang chuẩn bị hệ thống cung ứng, phát triển mạng lưới đối tác và tuyển dụng nhân sự kỹ thuật cho giai đoạn vận hành.

Phát triển Trung tâm R&D, tập trung vào công nghệ và chất lượng sản phẩm

Cùng với hoạt động sản xuất, AVES đầu tư Trung tâm R&D tại Hưng Yên, dự kiến quy tụ hơn 50 kỹ sư và chuyên gia trong các lĩnh vực cơ khí, điện - điện tử, phần mềm và công nghệ điều khiển.

Trung tâm tập trung nghiên cứu, thiết kế và phát triển các dòng xe điện thông minh, từ kết cấu phương tiện, hệ thống động lực điện, bộ điều khiển đến phần mềm và các tính năng kết nối. Những lĩnh vực này được AVES xác định là cần đầu tư lâu dài nhằm nâng cao khả năng chủ động trong nghiên cứu, thiết kế và phát triển sản phẩm.

Tổ hợp nhà máy sản xuất xe điện và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) của AVES.

Bên cạnh đội ngũ kỹ thuật, Trung tâm R&D được định hướng trang bị hệ thống phòng thí nghiệm, thiết bị đo lường và kiểm tra cơ khí chính xác, thiết bị kiểm tra điện - điện tử và các khu vực thử nghiệm chuyên dụng. Các hoạt động nghiên cứu và thử nghiệm sẽ tập trung vào hiệu suất vận hành, độ bền, tính an toàn và khả năng đáp ứng những điều kiện sử dụng thực tế của sản phẩm.

Việc bố trí Trung tâm R&D cạnh nhà máy cho phép các nhóm nghiên cứu, thiết kế và kỹ thuật sản xuất phối hợp trực tiếp trong quá trình phát triển sản phẩm. Các kết quả thử nghiệm có thể được đưa vào điều chỉnh thiết kế, hoàn thiện quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường.

Mô hình này được kỳ vọng giúp AVES rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm, đồng thời từng bước hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật phù hợp với nhu cầu sử dụng tại Việt Nam và các thị trường quốc tế.

Trung tâm R&D AVES quy tụ nhiều kỹ sư và chuyên gia trong các lĩnh vực cơ khí, điện - điện tử, phần mềm và công nghệ điều khiển.

Đầu tư dài hạn cho thương hiệu xe điện Việt Nam

Chia sẻ về kế hoạch đầu tư, ông Nguyễn Văn Thanh, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc AVES, cho biết: “Ngay từ khi thành lập AVES, chúng tôi đã xác định nghiên cứu, phát triển và sản xuất phải được đầu tư song song. Để tạo ra những sản phẩm tốt và có khả năng cạnh tranh lâu dài, doanh nghiệp không thể chỉ tập trung vào khâu thương mại mà cần chủ động trong phát triển sản phẩm, hiểu rõ công nghệ và quy trình sản xuất.

Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 250 tỷ đồng lần này là bước đi quan trọng trong kế hoạch dài hạn của AVES. Chúng tôi muốn xây dựng một thương hiệu xe điện Việt Nam có sản phẩm chất lượng, công nghệ riêng và đủ sức cạnh tranh tại thị trường trong nước cũng như quốc tế”.

Được thành lập ngày 09/9/2026, AVES triển khai kế hoạch đầu tư vào hệ thống sản xuất và R&D chỉ hơn hai tháng sau khi thành lập. Doanh nghiệp đang tập trung nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm, đội ngũ nhân sự và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để đưa những dòng xe điện đầu tiên ra thị trường trong năm 2027.

AVES xác định nghiên cứu, phát triển công nghệ song song với sản xuất ngay từ giai đoạn đầu.

Bên cạnh việc phát triển các sản phẩm xe điện, AVES cũng định hướng xây dựng hệ sinh thái công nghệ với ba lĩnh vực chính gồm phương tiện di chuyển thông minh (Smart Mobility), năng lượng xanh (Green Energy) và thiết bị nhà thông minh (Smart Home IoT).

Trong đó, các sản phẩm phương tiện điện được phát triển theo hướng kết hợp giữa thiết kế, công nghệ điện - điện tử, phần mềm và khả năng kết nối thông minh. AVES cũng nghiên cứu mở rộng sang các giải pháp năng lượng, thiết bị thông minh và những sản phẩm công nghệ phục vụ nhu cầu sử dụng trong đời sống.

Nhà máy và Trung tâm R&D tại Hưng Yên được kỳ vọng trở thành nền tảng quan trọng để AVES hoàn thiện sản phẩm, triển khai kế hoạch thương mại hóa và từng bước mở rộng hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.