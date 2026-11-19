(VTC News) -

Kyo thanh lịch đi làm, tiện cho ngày làm việc bận rộn

Vợ chồng anh Nguyễn Thành Trung và chị Lê Minh Ngọc tại Hà Nội chọn xe điện từ lịch đi lại của từng người. Anh Trung làm tư vấn kinh doanh, thường di chuyển giữa văn phòng và các cuộc hẹn với khách hàng. Chị Ngọc làm hành chính, kết hợp đi làm, đưa đón con và mua sắm cho gia đình.

Thay vì mua hai chiếc giống nhau, anh Trung chọn Kyo vì diện mạo thanh lịch và cách bố trí tiện ích; chị Ngọc ưu tiên Evo Grand Lite với khoang chứa đồ rộng.

“Xe đi cùng mình mỗi ngày nên tôi muốn vừa hợp phong cách, vừa tiện khi làm việc. Vợ tôi lại thường mang thêm đồ trên đường về, chọn theo nhu cầu của từng người sẽ hợp lý hơn”, anh Trung chia sẻ.

Kyo đáp ứng mong muốn của anh bằng thiết kế trang nhã, phù hợp với trang phục công sở và những buổi gặp khách. Chiếc xe cũng có thể theo chủ nhân tới các cuộc hẹn cuối tuần mà vẫn giữ vẻ trẻ trung.

Những lần lấy, gửi xe liên tục trở nên gọn hơn nhờ Smart Key, hỗ trợ mở khóa không cần tra chìa và tìm phương tiện trong bãi đỗ. Với anh Trung, đây là tiện ích thiết thực khi một ngày thường ghé nhiều tòa nhà hoặc địa điểm mới.

Áo mưa, giấy tờ hay vài món đồ cá nhân đều nằm gọn trong cốp 21 lít, giúp anh đi gặp khách nhẹ nhàng hơn. Trên đường, cổng USB đảm bảo điện thoại không “sập nguồn” đúng lúc cần gọi điện, tra bản đồ hay xử lý công việc.

“Có hôm tôi ra ngoài từ sáng tới chiều. Đồ cá nhân để gọn trên xe, điện thoại có thể sạc thêm khi cần thì công việc cũng dễ thu xếp hơn”, anh nói.

Kyo dùng pin LFP dung lượng 1,5kWh và hỗ trợ bổ sung 1 pin cùng dung lượng. Khi lắp 2 pin, quãng đường di chuyển đạt tới 160km mỗi lần sạc, giúp người dùng chuẩn bị cho những ngày bận rộn, phải di chuyển nhiều.

Khả năng cắm sạc hoặc đổi pin tiếp tục tạo sự linh hoạt. Anh Trung có thể ghé tủ đổi pin của V-Green hiện đã có mặt ở khắp các tuyến phố để nạp đầy năng lượng trong vài phút.

Evo Grand Lite rộng chỗ chứa, gia đình nhẹ khoản chi

Khác với anh Trung, chị Ngọc cần một chiếc xe chở đồ gọn gàng. Trên đường đi làm về, chị thường ghé mua thực phẩm, nhận hàng hay mua thêm đồ cho con.

Khi dùng 1 pin chính, Evo Grand Lite có cốp 35 lít. Chị để sẵn áo mưa và vài món hay dùng trong đó, phần chỗ trống còn lại vẫn đủ cho túi xách hoặc đồ mua dọc đường.

Với chị, chiếc cốp rộng giúp những lần ghé chợ hay đón con không còn cảnh túi lớn túi nhỏ treo kín phía trước. “Tôi thích có chỗ cất gọn thay vì treo nhiều túi phía trước. Đi làm về tiện ghé mua đồ, lấy xe đón con cũng bớt lỉnh kỉnh”, chị Ngọc cho biết.

Kiểu dáng mềm mại cũng khiến chị Ngọc hài lòng với Evo Grand Lite. Chiếc xe phục vụ việc nhà nhưng vẫn phù hợp khi tới công sở, gặp bạn hoặc đưa con đi chơi ngày nghỉ.

Cơ hội rước cả hai mẫu xe càng thêm rộng mở nhờ chiến dịch “Vì tương lai xanh” lần 2 triển khai tới hết ngày 19/12/2026. Mẫu Kyo nhận mức hỗ trợ tới 5 triệu đồng, đưa giá bán thực tế từ 30 triệu đồng xuống mốc từ 25 triệu đồng. Trong khi đó, chiếc Evo Grand Lite cũng nhận ưu đãi 2 triệu đồng, đưa chi phí sở hữu từ 16,5 triệu đồng về mức 14,5 triệu đồng.

Chính sách hỗ trợ thiết thực giúp các gia đình giải tỏa áp lực tài chính ban đầu. Hơn thế, trong thời gian sử dụng, người dùng còn trút bỏ được các hạng mục cơ khí định kỳ tốn kém của xe máy xăng như thay dầu máy, lọc gió hay bugi.

Chính sách bảo hành xe 6 năm, pin bảo hành 8 năm không giới hạn số km lăn bánh bên cạnh hệ thống chăm sóc khách hàng rộng khắp 34 tỉnh, thành mang lại niềm tin khi sử dụng.

Với những thế mạnh riêng, Kyo và Evo Grand Lite giúp hai vợ chồng chủ động công việc, thuận tiện chăm lo gia đình mà vẫn vừa ngân sách.