PNJ đổi cách thu mua vàng, trang sức, tối đa 7 ngày nhận đủ tiền

Ngày 30/9, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho biết, đơn vị này vừa điều chỉnh chính sách thu mua lại sản phẩm kể từ hôm nay. Với từng nhóm sản phẩm, khách hàng có thể lựa chọn chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ giá trị mua lại sang sản phẩm PNJ hoặc nhận tiền theo phương án thanh toán tương ứng.
Đáng chú ý, một số nhóm sản phẩm như vàng miếng, nhẫn, trang sức vàng 22-24k được rút ngắn thời gian thanh toán so với chính sách trước đây.
Cụ thể, các sản phẩm như vàng miếng, nhẫn khoen, vàng Phúc Lộc Tài, vàng Kim Bảo sẽ được thanh toán 100% trong vòng 2 ngày.
Trang sức vàng 22-24k, trang sức dây chuyền và các loại trang sức đá khác được thanh toán 100% trong vòng 7 ngày.
Đối với trang sức kim cương, đá màu, ngọc trai hay kim cương rời, việc thanh toán tiếp tục kéo dài trong 120 ngày. Theo đó, trong ngày đầu tiên, khách hàng sẽ nhận 10% giá trị sản phẩm. 30 ngày sau nhận tiếp 20%, 60 ngày nhận thêm 25%, 90 ngày nhận tiếp 25% và ngày 120 nhận thêm 20% còn lại.
Đại diện PNJ chia sẻ, việc điều chỉnh chính sách thu mua lại sản phẩm là một trong các giải pháp được triển khai song song với quá trình tăng cường nguồn lực tài chính và tái thiết hoạt động.
Trước đó, gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ đã giải ngân khoảng 700 tỷ đồng trong khoản vay dành cho PNJ. Việc giải ngân nhằm bổ sung vốn lưu động và chuẩn bị nguyên liệu cho các giai đoạn kinh doanh cao điểm.
Trong đợt cao điểm khách hàng bán lại sản phẩm hồi tháng 7, PNJ ước tính giá trị hàng hóa thu mua lại trong tháng đạt hơn 7.000 tỷ đồng. Điều này khiến doanh nghiệp phải trích lập dự phòng gần 865,5 tỷ đồng.
Việc khách hàng bán lại sản phẩm quá lớn khiến công ty phải điều chỉnh chính sách thu đổi thành 5 đợt thanh toán trong 120 ngày, để giảm áp lực thanh khoản.
Ngày 21/10, PNJ sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường. Nội dung chính của đại hội là điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội.
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