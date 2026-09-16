PNJ thông báo rút ngắn thời gian thanh toán cho khách hàng bán vàng, kim cương

(VTC News) -

HĐQT Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) ngày 15/9 đã ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương điều chỉnh giảm thời gian thanh toán so với quy định hiện hành khi mua lại sản phẩm vàng, trang sức, kim cương... từ khách hàng bán.

Theo PNJ, việc điều chỉnh được áp dụng khác nhau theo từng dòng sản phẩm, trên cơ sở bảo đảm cân đối với tình hình tài chính thực tế của Công ty.

HĐQT giao Tổng giám đốc PNJ tổ chức xây dựng và triển khai phương án chi tiết theo chủ trương và báo cáo tình hình thực hiện.

PNJ thông báo điều chỉnh giảm thời gian thanh toán cho khách hàng bán vàng, kim cương.

Việc triển khai chủ trương sẽ được Ủy ban Chiến lược và Tài chính giám sát, đánh giá rủi ro và hiệu quả, kịp thời tham mưu, khuyến nghị cần thiết cho HĐQT.

Theo quy định hiện hành, từ ngày 21/7, PNJ áp dụng chính sách thanh toán trả chậm đến 120 ngày, chia làm 5 đợt trả cho khách hàng bán sản phẩm.

Cụ thể, khách đến bán vàng, kim cương, nữ trang cho PNJ tại các cửa hàng trên cả nước khi hoàn tất tiếp nhận tài sản, doanh nghiệp sẽ thanh toán 10% giá trị món hàng theo giá thu lại.

Đợt thứ 2 là 30 ngày tiếp theo sẽ thanh toán 20%; sau 60 ngày tiếp đó sẽ thanh toán 25%. Sau 90 ngày sẽ thanh toán đợt 4 là 25%; 10% còn lại sẽ thanh toán sau 120 ngày từ ngày khách bán hàng.

Khách cũng có thể chuyển đổi sang sản phẩm mới có giá trị bằng hoặc cao hơn giá trị mua lại của doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải cửa hàng nào cũng thu đổi.

Công ty cho biết có 110 cửa hàng trên cả nước tiếp nhận và mua lại các sản phẩm vàng, kim cương của thương hiệu này. Khoảng 320 cửa hàng còn lại chỉ giao dịch chuyển đổi sang sản phẩm mới có giá trị bằng hoặc cao hơn giá trị thu vào, chứ không thu mua.

Đáng chú ý, thời gian với khách bán sản phẩm chỉ thực hiện trong 2 tiếng đồng hồ, từ 15-17h mỗi ngày.

Doanh nghiệp cũng áp hạn mức chi trả mỗi ngày cho từng cửa hàng. Hết hạn mức trong ngày cửa hàng sẽ ngừng mua. Chính vì vậy, nhiều khách đợi nhưng đến lượt bán thì không bán được.

Ngày 4/9, HĐQT PNJ đã thông qua chủ trương vay vốn từ người nội bộ, là Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung, nhằm bổ sung vốn lưu động, phục vụ sản xuất kinh doanh và tạo thêm dư địa triển khai quá trình tái thiết sau những biến động gần đây.

Tổng hạn mức vay tối đa không quá 5% tổng giá trị tài sản ghi nhận trên báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

PNJ đã chi hơn 7.000 tỷ đồng mua lại sản phẩm của khách chỉ trong vài ngày của tháng 7.

Khoản vay có thể được giải ngân thành nhiều đợt, tùy nhu cầu sử dụng vốn tại từng thời điểm.

Tiếp đó, công ty cũng thông báo việc 2 con gái của bà Cao Thị Ngọc Dung là Trần Phương Ngọc Thảo và Trần Phương Ngọc Hà sẽ bán tổng cộng 25 triệu cổ phiếu PNJ, giá trị thị trường vào khoảng 975 tỷ đồng.

Mục đích bán là tạo nguồn vốn để bà Cao Thị Ngọc Dung cho PNJ vay. Thời gian dự kiến thực hiện từ 10/9 đến 10/10, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Thông báo ngày 11/9 cho thấy bà Trần Phương Ngọc Thảo đã bán xong 7 triệu cổ phiếu PNJ với giá 37.000 đồng/cổ phiếu trong phiên 11/9 theo hình thức thỏa thuận.

Sau giao dịch, bà Thảo còn nắm hơn 11 triệu cổ phiếu, tương đương 2,15%, và tỷ lệ sở hữu của gia đình bà Cao Ngọc Dung tại PNJ hiện còn khoảng 14,76%.

Ngày 21/10, PNJ sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường. Nội dung chính của đại hội là điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 của PNJ lần đầu tiên ghi nhận khoản lỗ sau thuế 283 tỷ đồng. Đây là quý lỗ lớn nhất sau 18 năm, kể từ khi doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính.

Theo PNJ, từ đầu tháng 7 đến ngày 29/7, PNJ ước tính giá trị hàng mua lại vượt 7.000 tỷ đồng, khiến doanh nghiệp phải trích lập dự phòng gần 865,5 tỷ đồng.

Việc khách hàng bán lại sản phẩm quá lớn khiến công ty phải điều chỉnh chính sách thu đổi thành 5 đợt thanh toán trong 120 ngày, để giảm áp lực thanh khoản.