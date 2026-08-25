Phụ huynh TP.HCM xếp hàng dài mua sách cho con, Sở Giáo dục và Đào tạo nói gì?

Sát thềm năm học 2026-2027, nhu cầu mua sách giáo khoa của phụ huynh tại TP.HCM tăng cao. Tại một số điểm bán, lượng người đến mua đông khiến nhiều phụ huynh phải xếp hàng trong thời gian dài, thậm chí đi nhiều nơi nhưng vẫn chưa có đủ sách theo danh mục của con.

Ở điểm bán lẻ của Nhà xuất bản Giáo dục tại TP.HCM, tình trạng đông đúc diễn ra trong những ngày qua. Đơn vị ghi nhận hơn 2.000 lượt khách mỗi ngày, khiến khu vực bán sách thường xuyên trong tình trạng quá tải vào những thời điểm cao điểm.

Sở GD&ĐT cam kết có sách giáo khoa trước 5/9

Trao đổi với Tri Thức - Znews chiều 25/8, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, cho biết ngành giáo dục đã làm việc với đơn vị cung ứng và khẳng định trước ngày khai giảng, học sinh sẽ được bảo đảm đủ sách giáo khoa.

Do đó, trong thời gian này, thay vì tự tìm đến các điểm bán và gặp tình trạng xếp hàng, chờ đợi lâu, cha mẹ học sinh có thể đăng ký nhu cầu mua sách giáo khoa tại trường. Nhà trường có trách nhiệm tiếp nhận đăng ký, tổng hợp nhu cầu và phối hợp với nhà xuất bản để việc cung ứng được thực hiện phù hợp.

Phụ huynh mua SGK tại điểm bán của NXB Giáo dục tại TP.HCM. (Ảnh: Duy Hiệu)

“Phụ huynh có nhu cầu thì đăng ký với nhà trường. Trách nhiệm của nhà trường là phải tiếp nhận đăng ký”, ông Minh nhấn mạnh.

Việc đăng ký thông qua trường cũng được Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM xác định là một trong những cách để hạn chế tình trạng phụ huynh phải tự đi tìm sách ở nhiều nơi. Khi có số liệu cụ thể về số học sinh có nhu cầu mua sách, nhà trường có thể chủ động tổng hợp và đăng ký với đơn vị cung ứng, qua đó bảo đảm nguồn sách đến đúng đối tượng.

Theo báo cáo của Nhà xuất bản Giáo dục tại TP.HCM gửi Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM ngày 20/8, để phục vụ năm học 2026-2027, Nhà xuất bản đã xây dựng kế hoạch sản lượng sách giáo khoa cho toàn địa bàn TP.HCM, bao gồm khu vực TP.HCM cũ, tỉnh Bình Dương cũ và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Tổng sản lượng sách giáo khoa được lên kế hoạch cung ứng cho năm học mới là 25,1 triệu bản. Đến ngày 15/8, Nhà xuất bản cơ bản hoàn thành công tác in và chuyển sách giáo khoa về các địa phương theo kế hoạch.

Đến ngày 17/8, khoảng 24 triệu bản sách giáo khoa đã được chuyển đến phụ huynh, học sinh và nhà trường trên địa bàn TP.HCM, đạt khoảng 95% kế hoạch. Trong đó, tỷ lệ cung ứng ở bậc tiểu học đạt 98%, THCS đạt 90% và THPT đạt 80%.

Nhà xuất bản Giáo dục tại TP.HCM cho biết đơn vị đang tiếp tục cung ứng số sách còn lại nhằm bảo đảm tất cả học sinh có SGK trước ngày khai giảng năm học mới 5/9. Ông Hồ Tấn Minh cũng khẳng định nhà xuất bản đã có cam kết bằng văn bản về việc bảo đảm đủ sách giáo khoa trước thời điểm này.

Bên cạnh việc mua sách giáo khoa, một chính sách khác đang được triển khai tại TP.HCM là cho học sinh mượn sách theo chủ trương của thành phố. Do đó, nhà trường không chỉ có trách nhiệm tiếp nhận nhu cầu mua sách mà còn phải rà soát nhu cầu mượn sách giáo khoa của học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có văn bản và kế hoạch triển khai theo Kế hoạch 446 của UBND TP.HCM, về việc triển khai miễn phí sách giáo khoa. Các trường có trách nhiệm rà soát nhu cầu thực tế của phụ huynh, học sinh về việc mượn sách để đảm bảo hỗ trợ đầy đủ.

Trên cơ sở kết quả rà soát, nhà trường lập dự toán và gửi cơ quan cấp trên để bố trí nguồn kinh phí trang bị sách giáo khoa phục vụ học sinh đăng ký mượn. Trường hợp kinh phí tại đơn vị không đủ, nhà trường phải báo cáo cấp trên để được xem xét hỗ trợ.

Cảnh giác lừa đảo sách giáo khoa

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam in bổ sung 9 triệu bản sách giáo khoa, dự kiến bắt đầu cung ứng từ ngày 25/8 và hoàn thành vào khoảng ngày 5/9. (Ảnh: Duy Hiệu)

Cũng trong giai đoạn nhu cầu mua sách giáo khoa tăng cao, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP.HCM) phát cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo bán sách giáo khoa trên mạng xã hội.

Theo cơ quan Công an, thời điểm năm học mới cận kề, các đối tượng xấu có thể lợi dụng tâm lý muốn mua sách nhanh, giá rẻ của phụ huynh để đăng thông tin bán sách giáo khoa trên các nền tảng mạng xã hội, sau đó yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc hoặc cung cấp thông tin cá nhân.

Trên các hội, nhóm mua bán sách giáo khoa, không khó để bắt gặp những bài đăng quảng cáo sách dành cho nhiều cấp học với mức giá thấp, kèm cam kết như “sách chính hãng”, “sách mới, sách cũ đều có”. Để tạo lòng tin, người bán thường chủ động tiếp cận những người đang có nhu cầu, gửi hình ảnh sách, tư vấn số lượng và đưa ra mức giá hấp dẫn.

Sau khi người mua đồng ý, các đối tượng có thể yêu cầu chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản ngân hàng hoặc gửi đường link với lý do “xác nhận đơn hàng”. Khi nạn nhân chuyển tiền hoặc nhập thông tin theo hướng dẫn, đối tượng lập tức chặn liên lạc, khóa tài khoản mạng xã hội và không thực hiện giao hàng.

Theo Công an TP.HCM, dù số tiền bị chiếm đoạt trong từng trường hợp có thể không lớn, thủ đoạn này vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Ngoài việc mất tiền, người mua còn có thể bị lộ thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản ngân hàng. Những đường link không rõ nguồn gốc cũng có thể được sử dụng để thu thập dữ liệu cá nhân, thông tin đăng nhập và phục vụ các hành vi chiếm đoạt tài sản khác.

Do đó, cơ quan Công an khuyến cáo phụ huynh, học sinh ưu tiên mua sách giáo khoa tại nhà sách, đơn vị phát hành và các kênh phân phối chính thống. Khi mua hàng qua mạng, người mua cần kiểm tra kỹ thông tin người bán, nguồn hàng, địa chỉ và phương thức giao nhận trước khi giao dịch.

Phụ huynh cũng không nên vội vàng chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ cho những tài khoản không rõ danh tính. Đặc biệt, người mua không truy cập đường link lạ, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc mã OTP cho người khác.

Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc không may trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo, người dân cần lưu lại tin nhắn, tài khoản mạng xã hội, số điện thoại, thông tin giao dịch cùng các bằng chứng liên quan và nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất.