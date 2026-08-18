NXB Giáo dục Việt Nam lý giải hiện tượng thiếu sách giáo khoa cục bộ

(VTC News) -

Từ năm học 2026 - 2027, Việt Nam sử dụng một bộ sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030.

Bộ SGK Kết nối tri thức với cuộc sống được biên soạn đầy đủ các môn học và hoạt động giáo dục theo thiết kế của chương trình và đồng bộ SGK và chuyên đề học tập bắt buộc và lựa chọn, tiếng dân tộc, tài liệu giáo dục địa phương cùng đầy đủ tài liệu phụ trợ như SGK phiên bản điện tử, sách giáo viên, sách bài tập, học liệu điện tử bổ trợ.

Không để học sinh thiếu sách trước ngày khai giảng

Tính đến 15/8, NXBGDVN cùng hệ thống các Công ty phát hành hoàn thành việc cung ứng ra thị trường 220 triệu bản SGK và 76 triệu bản sách bài tập và sách tham khảo. So với cùng kỳ năm 2025, sản lượng SGK đạt 148%, sách bài tập và sách tham khảo đạt 119%.

Bên cạnh đó, 8 triệu bản SGK và 2 triệu bản sách bài tập đang được gấp rút điều chuyển, chuẩn bị cung ứng theo nhu cầu thực tế, đảm bảo không để học sinh thiếu sách trước ngày khai giảng.

Bộ sách giáo khoa được thống nhất dùng chung trên toàn quốc từ năm học 2026-2027.

Vì sao vẫn có hiện tượng thiếu sách cục bộ?

Dù lượng sách in và cung ứng vượt nhiều so với cùng kỳ năm trước, NXBGDVN đảm bảo cung cấp đủ không để học sinh thiếu sách, tuy nhiên một số khách hàng vẫn gặp khó khăn khi mua sách lẻ tại các cửa hàng trong một vài thời điểm. Về vấn đề này, NXBGDVN đưa ra một số nguyên nhân.

Thứ nhất, nhu cầu mua thêm tăng cao. Nhiều phụ huynh có thói quen mua thêm bộ SGK thứ hai để ở lớp cho con, giúp học sinh không phải mang vác nặng; hoặc muốn trang bị sách sớm để các con tham khảo trước năm học, dẫn đến nhu cầu tại cửa hàng lẻ tăng đột biến trong giai đoạn cuối tháng 7, đầu tháng 8.

Thứ hai, chưa đồng bộ trong quy trình đăng ký tại nhà trường. Một số trường học chưa đặt mua sách tập trung qua các đơn vị phát hành của NXBGDVN để chờ đợi chính sách miễn phí, khiến học sinh không nhận được sách từ trường mà phải tự đi mua lẻ, gây nên tâm lý hoang mang và áp lực lên hệ thống bán lẻ.

Thứ ba, thiếu thông tin cập nhật về việc sử dụng SGK năm học 2026-2027. Nhiều phụ huynh không được cập nhật thông tin một cách chính xác về việc sử dụng SGK cho năm học mới, dẫn đến việc không tiếp nhận các SGK có logo bộ Kết nối tri thức với cuộc sống. Thậm chí, có trường hợp dù mua nhưng vẫn nhất quyết đòi trả lại vì lầm tưởng sách không dùng được.

Thứ 4, một số tên sách có các nội dung cập nhật, điều chỉnh đã được thông báo và đăng tải nội dung cập nhật trên trang điện tử taphuan.nxbgd.vn (giáo viên, phụ huynh và học sinh có thể truy cập để nắm bắt thông tin điều chỉnh của cuốn sách). Tuy nhiên, do chưa nắm được thông tin này, một số khách hàng kiên quyết từ chối mua sách khi thấy thông tin trong sách giấy chưa được chỉnh sửa in ấn trực tiếp.

Thứ 5, các chương trình trao tặng sách cho thư viện trường của nhiều mạnh thường quân và tổ chức xã hội thường thu mua số lượng lớn SGK tại các cửa hàng bán lẻ, vô tình tạo ra sự khan hiếm tạm thời tại một số điểm bán.

Thứ 6, khách hàng có thể gặp khó khăn khi tìm mua tại các nhà sách không thuộc hệ thống của NXBGDVN (do không phải cửa hàng nào cũng nhập SGK để bán).

Các cửa hàng sách trong hệ thống của NXBGDVN là lựa chọn tin cậy của phụ huynh và học sinh. (Ảnh: Thanh Tùng)

Có thể sử dụng SGK điện tử miễn phí, SGK cũ

Để thuận tiện trong việc trang bị, cập nhật và khai thác SGK, NXBGDVN chia sẻ mong muốn phụ huynh, học sinh ưu tiên tra cứu hệ thống phân phối chính thống trong danh sách các cửa hàng sách trong hệ thống của NXBGDVN được công bố đầy đủ trên trang thông tin điện tử chính thức của NXBGDVN. Quý phụ huynh nên tham khảo để tìm địa chỉ gần nhất.

Bên cạnh đó, học sinh và giáo viên có thể tra cứu, khai thác và sử dụng SGK điện tử hoàn toàn miễn phí trên trang web taphuan.nxbgdvn.vn để chủ động cập nhật kiến thức, tham khảo nội dung và phục vụ công tác học tập, giảng dạy.

NXBGDVN khuyến khích bạn đọc và các em học sinh tận dụng SGK của bộ Kết nối tri thức với cuộc sống (nếu được người dùng năm học trước tặng lại hoặc giữ gìn tốt) nhằm giảm áp lực phát hành, đồng thời nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí SGK.