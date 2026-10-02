Phó Tổng Giám đốc Vietcombank xin nghỉ hưu trước tuổi

(VTC News) -

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - VCB) cho biết đã nhận được đơn xin nghỉ hưu trước tuổi của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Tuân, với thời điểm đề nghị nghỉ hưu kể từ ngày 1/11/2026. Đề nghị của ông Nguyễn Văn Tuân được VCB xem xét, quyết định theo quy định.

Trong đơn, ông Tuân cho biết sau khi suy nghĩ, cân nhắc và căn cứ tình hình sức khỏe, điều kiện cá nhân cùng nguyện vọng bản thân, ông đề nghị được nghỉ hưu trước tuổi.

Ông Nguyễn Văn Tuân xin nghỉ hưu trước tuổi từ tháng 11. (Ảnh: VCB).

Ông Tuân cũng cam kết từ nay đến thời điểm nghỉ hưu trước tuổi sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các đơn vị liên quan để bảo đảm hoạt động của Vietcombank được duy trì ổn định, thông suốt.

Ông Tuân được giới thiệu có bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại Đại học Tự do Bruxelles. Năm 2015, khi là Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, ông Tuân được điều động sang làm Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng (VNCB) sau khi nhà băng này được Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng. Nhà băng được chuyển giao bắt buộc về Vietcombank từ tháng 10/2024 sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động và đổi thương hiệu thành CBBank.

Đầu năm 2025, ông Tuân trở lại Vietcombank với vị trí phó tổng giám đốc.

Vietcombank hiện có một tổng giám đốc và 9 phó tổng giám đốc. Một số phó tổng giám đốc đang kiêm nhiệm vị trí giám đốc khối chuyên môn, nghiệp vụ.