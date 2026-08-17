Phó Thủ tướng yêu cầu siết quản lý thiết bị bay không người lái qua cấp phép

(VTC News) -

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 8252 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về việc tăng cường biện pháp quản lý, giám sát đối với thiết bị bay không người lái.

Khai thác hàng không dân dụng tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

Hôm 12/8, các cơ quan báo chí phản ánh về “sự cố thiết bị bay không người lái xâm nhập vùng trời làm gián đoạn hoạt động bay tại sân bay Tân Sơn Nhất”.

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm trong việc sử dụng thiết bị bay không người lái và các vật thể khác làm ảnh hưởng tới hoạt động bay tại các cảng hàng không, sân bay trong thời gian vừa qua.

Bộ Công an và các cơ quan được yêu cầu khẩn trương nghiên cứu, triển khai ngay các phương án đối phó với hành vi sử dụng thiết bị bay không người lái xâm nhập bất hợp pháp vào các khu vực trọng yếu, khu vực cấm bay và các cảng hàng không, sân bay, không để xảy ra các sự cố tương tự trong thời gian tới.

Các cơ quan còn có nhiệm vụ hoàn thiện Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về An ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không; đề xuất tổ chức cuộc họp của Ủy ban trong thời gian sớm nhất để phân công nhiệm vụ cụ thể của các bộ, ngành và thống nhất các phương án, giải pháp phòng ngừa, xử lý các sự cố liên quan đến thiết bị bay không người lái và các vật thể khác trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường các biện pháp quản lý cơ sở nghiên cứu, thiết kế, sản xuất thiết bị bay không người lái trong nước; quản lý, giám sát việc sử dụng thiết bị bay không người lái thông qua việc cấp phép điều khiển phương tiện bay và cấp phép phương tiện bay.

Lưu ý nhiệm vụ rà soát, yêu cầu khai báo đối với các tổ chức, cá nhân sở hữu thiết bị bay không người lái, Phó Thủ tướng Thường trực đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 toàn bộ phương tiện bay không người lái trong nước được định danh số, cấp phép điện tử và giám sát hành trình theo thời gian thực.

Bộ Quốc phòng được yêu cầu công bố công khai vùng, khu vực cấm bay đối với các thiết bị bay không người lái để các tổ chức, cá nhân sở hữu thiết bị bay không người lái biết, thực hiện.

Đối với nguồn thiết bị từ nước ngoài, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường quản lý, kiểm soát hoạt động nhập khẩu, tạm nhập tái xuất thiết bị bay không người lái.

Phó Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu, rà soát, bổ sung, hoàn thiện các điều kiện, quy định về nhập khẩu, tạm nhập tái xuất thiết bị bay không người lái, bảo đảm quản lý chặt chẽ, kiểm soát được nguồn gốc, chủng loại, mục đích sử dụng và các vấn đề liên quan đến an ninh, an toàn trong quá trình sử dụng thiết bị.

Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì xây dựng quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật - công nghệ trong sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm thiết bị bay không người lái; nghiên cứu, quy định các giải pháp, công nghệ đồng bộ khu vực, vùng cấm bay vào trong thiết bị bay không người lái nhằm tự động ngăn chặn triệt để các thiết bị bay không người lái xâm nhập vào khu vực cấm bay.

Phó Thủ tướng lưu ý tiếp tục tập trung hoàn thiện Đề án “Khai thác, quản trị và bảo vệ không gian tầm thấp” trình Bộ Chính trị thông qua; trên cơ sở đó tham mưu Đảng ủy Chính phủ tổ chức triển khai hiệu quả bảo đảm mục tiêu làm chủ thiết kế hệ thống, các công nghệ lõi liên quan đến thiết bị bay không người lái.

Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, trong đó rà soát kỹ các nội dung quy định về hành vi vi phạm và chế tài xử lý trong các hoạt động liên quan đến hoạt động bay trái phép của phương tiện bay không người lái, bảo đảm khả thi, hiệu quả, phù hợp thực tiễn.

Bộ Xây dựng còn có nhiệm vụ phố hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong quá trình ngăn ngừa, xử lý các hành vi sử dụng thiết bị bay không người lái xâm nhập bất hợp pháp vào các khu vực trọng yếu, khu vực cấm bay và các cảng hàng không, sân bay.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong quá trình ngăn ngừa, xử lý các hành vi sử dụng thiết bị bay không người lái và các vật thể khác xâm nhập bất hợp pháp vào các khu vực trọng yếu, khu vực cấm bay và các cảng hàng không, sân bay trên địa bàn tỉnh.