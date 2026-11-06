Phó Thủ tướng yêu cầu không bắt người học nộp học bạ giấy khi đã có bản số

(VTC News) -

Sáng 6/11, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, nhằm đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ và xác định giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: chinhphu.vn)

44 triệu văn bằng chưa gắn mã căn cước công dân

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), chuyển đổi số ngành giáo dục đã chuyển từ giai đoạn ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa riêng lẻ sang từng bước hình thành hệ thống giáo dục vận hành trên môi trường số.

Các hệ thống dữ liệu, nền tảng số và công cụ phục vụ quản lý, dạy học đang từng bước được hình thành đồng bộ. Đáng chú ý, ngành giáo dục đã cơ bản hình thành nguồn dữ liệu số quy mô toàn quốc, bao phủ các đối tượng cốt lõi của hệ thống.

Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ được ứng dụng trong quản lý mà từng bước đi sâu vào hoạt động dạy, học, kiểm tra, đánh giá, xây dựng học liệu, hỗ trợ và cá thể hóa việc học.

Tuy nhiên, quá trình xây dựng, kết nối, xác thực và khai thác cơ sở dữ liệu vẫn còn chậm. Trong tổng số 66,6 triệu văn bằng đã được số hóa, hiện còn 44 triệu văn bằng chưa được gắn mã căn cước công dân.

Trong số 12 triệu văn bằng đã được gắn mã căn cước công dân và đồng bộ lên nền tảng VNeID, mới có khoảng 1,2 triệu văn bằng được người dân xác thực.

Bên cạnh đó, Nền tảng số quản trị giáo dục quốc gia mới được triển khai tại 6 địa phương. Hạ tầng, nhân lực và kinh phí phục vụ chuyển đổi số còn thiếu; điều kiện bảo đảm ứng dụng AI an toàn, có trách nhiệm trong hoạt động chuyên môn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn.

Không yêu cầu nộp học bạ giấy khi đã có bản số hợp lệ

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá cao những chuyển biến tích cực của Bộ GD&ĐT, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ cùng các bộ, ngành, địa phương trong triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số.

Phó Thủ tướng biểu dương các địa phương có tỷ lệ phát hành học bạ số trên 99,99%, gồm Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ, Quảng Ninh và Thanh Hóa; đồng thời đề nghị Bộ GD&ĐT tổng hợp các mô hình hay, cách làm hiệu quả để nhân rộng trên toàn quốc.

Phó Thủ tướng đề nghị tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm đưa chuyển đổi số thực sự trở thành thế mạnh của ngành giáo dục và đào tạo. (Ảnh: chinhphu.vn)

Tuy nhiên, lãnh đạo Chính phủ cũng chỉ ra 5 điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ: Tốc độ số hóa dữ liệu nhanh nhưng việc xác thực, khai thác dữ liệu còn chậm; Cơ sở dữ liệu (CSDL) giáo dục nghề nghiệp chưa bảo đảm điều kiện an toàn thông tin để kết nối với CSDL quốc gia; Hạ tầng phục vụ Nền tảng số quản trị giáo dục quốc gia chưa đủ điều kiện mở rộng trên phạm vi toàn quốc; Khai thác dữ liệu để cắt giảm thành phần hồ sơ, thủ tục hành chính (TTHC) cần hiệu quả hơn, vẫn còn tình trạng yêu cầu người dân nộp bản giấy khi thực hiện TTHC của ngành; Thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành còn nhiều khó khăn về nguồn lực, hạ tầng, nhân lực.

Để khắc phục tình trạng này, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Tư pháp hoàn thành phương án sử dụng học bạ số, văn bằng số thay thế các thành phần hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ.

Các bộ, ngành, địa phương chủ động rà soát thủ tục nội bộ, thực hiện nghiêm quy định không yêu cầu người học nộp thêm học bạ giấy khi học bạ số đã hợp lệ.

Về nhiệm vụ làm sạch, kết nối dữ liệu, Phó Thủ tướng xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, mang tính quyết định đối với giá trị của cơ sở dữ liệu ngành giáo dục.

Bộ GD&ĐT được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan khẩn trương đối soát, làm sạch dữ liệu của hơn 44 triệu văn bằng chưa có mã căn cước công dân. Bộ Công an hỗ trợ nâng dung lượng kết nối để đồng bộ cơ sở dữ liệu học bạ số, văn bằng số với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm dữ liệu được kiểm tra, xác thực và có thể sử dụng thực tế.

Đối với Nền tảng số quản trị giáo dục quốc gia, Phó Thủ tướng giao Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Công an xác định nhu cầu hạ tầng tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia, bảo đảm nền tảng vận hành đồng bộ, an toàn và đáp ứng nhu cầu của 100% trường học trên cả nước.

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng lộ trình tham gia sử dụng nền tảng ngay trong năm học 2026-2027.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GD&ĐT sớm hoàn thiện Kế hoạch triển khai Đề án Hệ thống học liệu số quốc gia đối với giáo dục phổ thông; hoàn thiện Đề án chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035.

Các địa phương, cơ sở giáo dục tiếp tục thí điểm, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hiệu quả về ứng dụng công nghệ số, AI trong hoạt động chuyên môn ngay trong năm học 2026-2027.

“Các bộ, ngành, địa phương cần phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ đã được giao, tạo chuyển biến rõ nét ngay trong năm học 2026-2027 và đưa chuyển đổi số thật sự trở thành một thế mạnh của ngành giáo dục và đào tạo”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.