TS Lê Trường Tùng: Giáo dục không thể cấm AI, cần dạy học sinh sử dụng có trách nhiệm

(VTC News) -

Nội dung này được TS Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT nhấn mạnh trong lễ công bố Cuộc thi AI Young Guru – sân chơi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) quy mô toàn quốc dành cho học sinh THPT và Trung cấp nghề.

Phát biểu tại lễ công bố, TS Lê Trường Tùng nhấn mạnh: “AI đang tác động sâu rộng tới đời sống và thị trường lao động, vì vậy giáo dục không thể ‘cấm AI’ mà cần hướng học sinh sử dụng AI hiệu quả, có trách nhiệm và liêm chính”.

Theo TS Lê Trường Tùng, AI Young Guru là hoạt động được chuẩn bị trong thời gian dài, nhằm đưa AI vào học tập theo hướng thực tiễn, gắn với mô hình “học - ứng dụng - thử nghiệm”, đồng thời góp phần đổi mới phương pháp dạy và học trong bối cảnh chuyển đổi số.

AI Young Guru được triển khai nhằm hưởng ứng các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực số, gắn với Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cũng như Nghị quyết 71-NQ/TW về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo.

Cuộc thi hướng tới việc khuyến khích học sinh học tập, ứng dụng AI bài bản, an toàn và hiệu quả, phù hợp với các định hướng mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục AI trong nhà trường.

Học sinh THPT hào hứng tham gia lễ công bố cuộc thi AI Young Guru – sân chơi ứng dụng trí tuệ nhân tạo quy mô toàn quốc.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho rằng AI vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với công tác quản lý và đào tạo.

“Nếu quá thận trọng, chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội, vì vậy cần triển khai giáo dục AI sớm cho cả giáo viên và học sinh,” ông Phạm Ngọc Thưởng cho hay, đồng thời kỳ vọng AI Young Guru sẽ trở thành mô hình có thể nhân rộng nhờ tính phổ cập, công bằng và việc đánh giá toàn bộ quá trình học tập – ứng dụng, thay vì chỉ tập trung vào kết quả cuối cùng.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi lễ.

Ở góc độ khoa học – công nghệ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương đánh giá: “Cuộc thi là minh chứng cụ thể cho nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng AI tại Việt Nam, khi khuyến khích học sinh biến ý tưởng thành sản phẩm phục vụ đời sống".

Ông Phương nhấn mạnh việc lấy bài toán thực tiễn làm thước đo, song song với yêu cầu phát triển năng lực kỹ thuật và tư duy an toàn, có trách nhiệm, lấy con người làm trung tâm.

Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, đại diện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lưu ý: “AI có thể bị lợi dụng cho các mục đích xấu, vì vậy học sinh cần sớm hình thành tư duy sử dụng AI có trách nhiệm, đúng pháp luật và hướng thiện". Theo ông Quân, việc đồng hành cùng cuộc thi nhằm góp phần nâng cao nhận thức về an toàn, đạo đức số trong quá trình học tập và ứng dụng AI của học sinh.