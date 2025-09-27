Năm 2026 cấp bằng tốt nghiệp THPT số cho học sinh cả nước

Thông tin trên được ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại TP.HCM.

Ông cho biết, năm 2025, sau khi xét tốt nghiệp và trao bằng giấy như truyền thống, Bộ GD-ĐT thí điểm cấp bằng tốt nghiệp THPT số cho học sinh tốt nghiệp năm 2025.

Việc này sẽ được triển khai đồng bộ từ năm 2026 và hồi tố cho các năm từ 2024 trở về trước, hướng đến đồng bộ hóa học bạ số, văn bằng số và hồ sơ học tập suốt đời (VNeID) cho người học ở cả bậc phổ thông và đại học.

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT. (Ảnh: TT)

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cơ bản giữ ổn định như năm 2025. Tuy nhiên, sẽ có một số điều chỉnh để phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, kiện toàn bộ máy thanh tra, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ quy trình tổ chức thi.

Các điều chỉnh đáng chú ý gồm: Hồ sơ đăng ký dự thi được lưu trữ tại trường phổ thông; Giấy báo dự thi và thẻ dự thi được gộp thành một loại duy nhất là “giấy báo dự thi”, do trường phổ thông nơi thí sinh nộp hồ sơ cấp; Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Giấy chứng nhận kết quả thi được tích hợp thành một loại giấy tờ duy nhất là “Giấy chứng nhận kết quả thi”, cũng do trường phổ thông nơi thí sinh nộp hồ sơ cấp.

Song song với thay đổi, Bộ GD-ĐT soạn thảo, xây dựng đề án thi tốt nghiệp trên máy tính và chuẩn bị các bước để tổ chức thi tốt nghiệp trên máy tính năm 2027 ở những điểm đủ điều kiện.