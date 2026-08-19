Phó TGĐ VOV: Lịch sử cần được kể bằng cách phù hợp với công chúng hôm nay

(VTC News) -

Nội dung trên được Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Ngô Minh Hiển nhấn mạnh khi phát biểu tại lễ khai mạc chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng tại Dinh Độc Lập (phường Bến Thành, TP.HCM), sáng 19/8.

Chương trình được tổ chức từ 19-21/8, nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh 2/9, 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Phó Tổng Giám đốc VOV Ngô Minh Hiển phát biểu.

Ông Ngô Minh Hiển cho biết tổ chức chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng thể hiện Đài Tiếng nói Việt Nam luôn đi đầu đổi mới các sản phẩm báo chí, đã được đưa đến nhiều địa phương trong cả nước và nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

“Hàng chục nghìn người dân, đa dạng về thành phần và độ tuổi đã được trải nghiệm và có những cảm xúc đặc biệt khi được “xuyên không” trở về Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày mùng 2/9/1945 qua công nghệ thực tế ảo”, Phó Tổng Giám đốc VOV nói.

Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển cho biết điều Đài VOV trân trọng không chỉ là số lượng người tham gia trải nghiệm mà còn là những cảm xúc chương trình tạo ra, qua đó góp phần vun đắp niềm tự hào dân tộc và khơi dậy truyền thống yêu nước của Nhân dân Việt Nam.

Theo ông Ngô Minh Hiển, nhiều người lớn tuổi xúc động khi được nghe lại tiếng Chủ tịch Hồ Chí Minh vang lên giữa không gian Quảng trường Ba Đình được tái hiện. Nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng đây là lần đầu họ cảm nhận một cách trực tiếp, đầy đủ và sâu sắc hơn ý nghĩa của hai chữ “Độc lập” và “Tự do”.

“Lịch sử cần được ghi nhớ, nhưng lịch sử cũng cần được kể bằng những cách phù hợp với công chúng ngày hôm nay”, ông Ngô Minh Hiển nói và cho rằng với VOV, điều này còn mang một trách nhiệm đặc biệt.

VOV ra đời chỉ ít ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập. Trong suốt 81 năm, VOV đồng hành cùng đất nước qua những dấu mốc quan trọng, từ những ngày đầu của nước Việt Nam độc lập, các cuộc kháng chiến, ngày đất nước thống nhất đến công cuộc đổi mới và hội nhập.

“Khi đưa thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945 đến với công chúng bằng công nghệ thực tế ảo, Đài không chỉ muốn giới thiệu một sản phẩm báo chí ứng dụng công nghệ mà còn tìm cách kể mới về ‘một câu chuyện xưa nhưng chưa bao giờ cũ’ - câu chuyện về hành trình độc lập, tự do và khát vọng của dân tộc Việt Nam”, Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển nhấn mạnh.

Người dân trải nghiệm tại Dinh Độc Lập sáng 19/8.

Trong quá trình chuyển đổi số, VOV xác định công nghệ phải phục vụ nội dung, đồng thời đổi mới công nghệ phải đi cùng trách nhiệm của một cơ quan truyền thông chủ lực quốc gia.

Việc phát triển sản phẩm báo chí đa nền tảng cũng là hướng đi VOV tập trung thực hiện. Theo Phó Tổng Giám đốc VOV, Trở về thời khắc thiêng liêng là một minh chứng cho hướng đi này.

“Công nghệ mở cánh cửa, nhưng lịch sử và cảm xúc của người được trải nghiệm mới là điều đọng lại”, ông Ngô Minh Hiển chia sẻ.

Phó Tổng Giám đốc VOV cho rằng việc Trở về thời khắc thiêng liêng được tổ chức tại Dinh Độc Lập mang ý nghĩa đặc biệt. Nếu Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố nền độc lập của dân tộc thì Dinh Độc Lập là nơi ghi dấu thời khắc đất nước hoàn toàn thống nhất năm 1975.

“Từ độc lập đến thống nhất, đó là một hành trình lịch sử mà các thế hệ người Việt Nam phải đánh đổi bằng bao mồ hôi, xương máu, chịu nhiều mất mát hy sinh. Đứng tại Dinh Độc Lập và cùng nhau trở về Quảng trường Ba Đình năm 1945, chúng ta không chỉ nhìn lại một sự kiện lịch sử mà còn có dịp hiểu sâu hơn giá trị của cuộc sống hòa bình, độc lập, thống nhất mà chúng ta đang có ngày hôm nay”, ông Ngô Minh Hiển bày tỏ.

Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển tin tưởng với sự phối hợp và hỗ trợ của lãnh đạo TP.HCM, các sở, ban, ngành, các cơ quan báo chí, các đơn vị đồng hành và đặc biệt là sự tham gia của người dân thành phố, chương trình sẽ tạo ra những trải nghiệm và cảm xúc hết sức ý nghĩa.

“Đài Tiếng nói Việt Nam mong muốn ngày càng có nhiều bạn trẻ đến với chương trình, bởi khi lịch sử có thể chạm đến cảm xúc của người trẻ, lịch sử không chỉ nằm trong sách vở mà sẽ tiếp tục sống trong ký ức, vun đắp tình yêu đất nước cho các thế hệ mai sau”, Phó Tổng Giám đốc VOV nói thêm.